Nicolás Arrieta recuperó su cuenta de Instagram: “¿Me extrañaron?”

¿Un hackeo, un error o una suspensión? Estas son las tres razones por las que la cuenta de Instagram de Nicolás Arrieta fue suspendida. Sin embargo, el instagramer pudo recuperarla y la primera pregunta que le hizo a sus seguidores es: “¿Me extrañaron?”.

Cabe destacar que el bloqueo de su perfil ocurrió después que denunciara públicamente que algunos influencers como Yeferson Cossio y su hermana Cintia estuvieran promocionando en sus cuentas el servicio de una aplicación llamada King Power, ya que tenía evidencia de que los clientes estaban siendo estafados.

Aunque estuvo suspendido por algunos días, el polémico joven volvió en un tiempo relativamente rápido, pero afirmó que el proceso fue “duro y largo”.

Así fue el regreso de Nicolás Arrieta a su cuenta de Instagram

“¿Me extrañaron? Pues he regresado sí, más malo que nunca. Me contacté con Instagram, logré después de mucho tiempo de enviar correos, yo solo. Es un proceso largo, un proceso duro, pero se logró”, partió diciendo el instagramer en un video.

Asimismo, aclaró que Instagram le comunicó que su cuenta fue desactivada por error. De hecho, mostró el mensaje de la red social donde le indicaba los motivos de la suspensión, la cual ya estaba levantada y podría continuar disfrutando de la plataforma.

“Sin embargo, he hablado con gente que me dice que lo más probable es que haya sido un intento de hackeo a mi cuenta y pues por seguridad Instagram bloquea las cuentas cuando pasa eso. Entonces he vuelto, he regresado, más fuerte que nunca”, expresí Nicolás Arrieta para sellar su pronunciamiento.

“Él me cae super bien... no teme decirle la verdad a quien sea, así sea un amigo”, “la activó nuevamente para ver cuántos seguidores había ganado”, “llegó el que dice la verdad a cualquiera”, “me gusta ese man, dice las cosas sin anestesia” y “eso de las cuentas bloqueadas está de moda”, fueron algunas de las reacciones que dejaron los usuarios.

Cabe destacar que Nicolás Arrieta mostró una pantalla de Instagram donde la red social indicaba que no tenía infracciones a las normas de la comidad. “No publicaste nada que afecte el estado de cuenta”, decía la plataforma.

Y por si fuese poco, mostró otra captura de pantalla donde reportaba un intento de inicio de sesión sospechoso. Según lo que se aprecia, alguien intentó abrir su cuenta el pasado 21 de febrero, a las 8:07 de la noche desde la ciudad de Toronto, ubicada en Ontario (Canadá). El dispositivo señalado es un iPhone 10.