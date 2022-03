Dani Duke se sinceró y dijo que sí le afectó la filtración del vídeo íntimo con La Liendra

Hace unas semanas atrás, las redes estallaron por la filtracion de un video íntimo de La Liendra y Dani Duke. Según el pereirano, una persona tomó el teléfono de su pareja y difundió el material que supuestamente era solo para consumo personal.

En ese entonces, Mauricio Gómez aseguró que lo que más le dolio fue que la intimidad de Daniela fue violentada y ella no lo merece. “Para mí esta mujer que tengo al lado es una princesa, es una dama, es una empresaria, excelente amiga y novia. Y como novio me duele ver cómo alguien pudo haber expuesto la intimidad de ella y yo de esa forma”, expresó.

Por su parte, la joven en ese momento expresó que “siempre he sido abierta con mi sexualidad y he compartido en varias ocasiones lo mucho que la disfruto, así que no veo por qué les sorprende ver a una pareja en uno de sus momentos íntimos”.

En esa misma línea, dijo que aunque no hubiese querido que algo así le pasara, tampoco tiene el poder de cambiarlo. Además, debido a que “violentaron mi intimidad y ya se están tomando acciones legales, porque ningún ser humano es duelo de la intimidad de otro”.

Y aunque la creadora de contenidos se mostró muy serena y tranquila manejando la situacion, recientemente confesó que en realidad fue un proceso muy duro para ella.

Dani Duke confesó lo mal que la pasó con el video filtrado

En un nuevo material publicado en sus historias de Instagram, la modelo volvió a tocar el tema de video íntimo con La Liendra, a propósito de que uno de sus seguidores le consultó directamente si se vio afectada emocionalmente por lo ocurrido.

En este sentido, Dani Duke dijo que sí, que tanto ella como su familia se vieron afectadas por el desagradable episodio de que su intimidad sexual “corriera” en las redes sociales.

“Hubo muchísimas cosas que ustedes no se dieron cuenta porque obviamente son cosas que yo no comparto. Trato de ser muy fuerte. La verdad ya estoy bien, pero sí afectó mucho, a mi entorno”, expresó la también empresaria.

Luego de lo sucedido, Dani Duke y La Liendra emprendieron acciones legales, aunque el proceso jurídico no fue más detallado. Asimismo, ambos decidieron hacer un viaje a España, como una forma de escapar ante la situación.

La pareja estuvo en Madrid, vistiando el estado Wanda Metropolitano, donde el club Atlético de Madrid se enfrentó al Manchester United de Cristiano Ronaldo. Recordemos que La Liendra ha demostrado ser fiel fanático del astro portugués.

Asimismo, Dani Duke contó que estuvo visitando la tienda Gucci en Madrid, la misma donde alguna trabajó Giorgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo. La creadora de contenido afirmó que llevó su CV y aún está a la espera de un llamado para iniciar una travesía que la haría muy feliz.