Sorprenden a Claudia Bahamón en su “emprendimiento” fuera de las grabaciones de ‘MasterChef’

Durante años, Claudia Bahamón se ha encargado de presentar MasterChef Celebrity. En esta temporada del programa culinario, la famosa se ha convertido en tendencia en redes sociales en varias oportunidades por sus opiniones y sus diversas interacciones con los participantes.

En las últimas horas, uno de los participantes reveló el nuevo “emprendimiento” de la profesional en el set de grabación. Se trató del actor Aco Pérez, quien ha estado sumamente activo en sus plataformas digitales mostrando el día a día fuera de la pantalla y pilló a la presentadora “vendiendo dulces”.

Aco Pérez muestra “emprendimiento” de Claudia Bahamón

Aco Pérez compartió un video en el que aparece Claudia Bahamón con una cesta de dulces repartiendo con todos los participantes de MasterChef Celebrity, transmitido por RCN. “Esto es lo que hace Claudia Bahamón en medio de las grabaciones, vende dulces”, dijo el actor entre risas.

Por supuesto, la presentadora y el resto de las personas que estaban se tomaron la situación con mucho humor. Sin embargo, aclaró: “No estoy vendiendo dulces, los estoy regalando”, mientras se alejaba de la cámara para darle dulces a los demás.

Pérez compartió la grabación en su perfil en Intagram y le consultó a sus seguidores: “¿qué tal el emprendimiento de Claudia Bahamón?”. Otro momento divertido del programa se vivió en el más reciente capítulo cuando Bahamón soltó un comentario que impresionó a la Pamela Ospina.

“Pamela, soñé contigo”, expresó y la comendiante le respondió: “uy cómo me fue?”, mientras el resto de los compañeros soltaron carcajadas e hicieron ruido.

Por su parte, la conductora le contestó: “súper bien”, provocando aún más risas. “Pues no sé a qué se refiere eso… de pronto me fue bien en algún reto, quién sabe, pero me parece emocionantísimo”, agregó Ospina.

Otra en intervenir en la conversación de MasterChef fue Aida Morales, quien aseguró: “Es una incógnita porque ‘Claudita’ es como los caballeros, no tiene memoria”. Por otro lado, Luis Fernando Arias, mejor conocido como Estiward G, le dijo a Claudia Bahamón que había soñado con ella.

“Soñé contigo anoche. Que teníamos una hermosa familia, un lindo niño que se llamaba Esneider G. Bahamón, con esos rasgos finos de Clauidita, con el afrito, pero un afrito mono… uff elegante”, expresó provocando que la conductora se sonrojara.

El rostro de Claudia Bahamón, luego de muchos años, ya es sinónimo de 'MasterChef Celebrity'. Foto: Instagram @claudiabahamon

La frase de Carolina Gómez en MasterChef

Una frase de Carolina Gómez resultó muy oportuna para celebrar el Día Internacional de la Mujer. La ex reina de belleza soltó una afirmación especial para el género femenino en la más reciente edición de MasterChef Celebrity, luego de imponerse en una prueba de karts.

Antes de elegir los ingredientes para cocinar, los grupos compitieron en una carrera de karts que se llevó a cabo en tres rondas. En una de esas estuvo Aco Pérez, Chicho Arias, Ramiro Meneses y Carolina Gómez, quien terminó ganando luego de los hombres iniciaran en la delantera.

Aunque no existe mujer perfecta, la actriz de 48 años demostró que su forma de pensar sí roza el perfecto concepto de una fémina completa. Luego de acabar la carrera en primer lugar recibió un sinfín de halagos donde reconocieron que no solo era hermosa, sino también aguerrida y talentosa.

Al escuchar tales palabras, Carolina Gómez soltó una expresión que cala perfectamente en el Día Internacional de la Mujer y que está dando la vuelta en redes sociales. “Las mujeres somos mucho más que eso, no somos solo las reinas”, afirmó.