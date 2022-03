La ex contadora de Epa Colombia enciende las redes: “Pronto conocerás mi verdad”

No es la primera vez que Epa Colombia deberá enfrentarse ante alguna situación relacionada con su negocio de keratinas. Instagram @epa_colombia

La ex contadora de Epa Colombia, que se identificó como Yenny Saldarriaga, soltó un mensaje que dejó a todos con expectativas. Con un tono que algunos catalogaron como “de novela”, y una gran sonrisa en su rostro que muchos no entendieron, la profesional encendió las redes sociales.

Sadarriaga aseguró que el país sabra la verdad sobre la empresaria y lo que según ella ha manejado su exitosa empresa. “Fuerte y grande es aquel que sabiendo que puede hacer daño, elige no hacerlo. Hola, soy Yenny Saldarriaga, y pronto Colombia conocerá mi verdad”, dijo en el video que publicó en su perfil en Instagram y que hasta ahora lleva 12.400 reproducciones.

Ademas, la profesional escribió: “El silencio solo es buen amigo cuando se trata de meditar. Las historias siempre tienen dos versiones que es bueno escuchar antes de lanzar juicios. Gracias a ti, Dios, que nunca me has soltado de tu mano. Mi fe es más fuerte que mis miedos”.

La respuesta de Epa Colombia a su ex contadora

Al poco tiempo, Epa Colombia apareció en sus historias en Instagram para responderle indirectamente a su ex empleada. “Amiga, cómo te cuento que se avecina un problema. Amiga uno cuando es tan exitoso muchas cosas pasan en la vida de uno”, partió diciendo la empresaria.

“Yo te voy a contar un problema que se va a avecinar y va a ser fuerte, van a querer dañarme y de todo. Hace como 6, 8 meses yo empecé a crecer con mis keratinas, nunca pensé que mi negocio se fuera a expandir ni crecer tanto porque como yo te he contado yo vendía 10 keratinas, 100, 200 al mes”, aseguró.

La famosa explicó que buscó un equipo de trabajo que incluía “contadores, abogados, administradores, recursos humanos, bueno de todo amor”. Fue entonces cuando decidió alquilar una empresa en Medellin, la cual le quitó 2000 millones de pesos asegurando que esta misma empresa quiere quitarle la misma cantidad con una demanda.

En este sentido, la influencer contó que lo que estas personas pretenden es “dañar mi buen nombre, pisotear mi empresa, querer acabar con mi empresa, que le pague por daños y prejuicios cuando ellos fueron quienes me robaron 2 mil millones”.

Tambien destacó que “quieren acabar haciendo un escándalo y haciendo un documental pagándole a los medios de comunicación porque los medios son amarillistas, les gusta mucho el chisme, para terminarme de pisotear y dañar”.

En este sentido, Daneidy Barrera reflexionó diciendo: “Cuando tú eres exitosa pasan miles de problemas en tu vida, tú decides si te quedas en el problema, si lo superas, avanzas y sigues creciendo”. También dijo que su intención, contando todo esto, es adelantarse a lo que se le viene.

“En esto hay mucha maldad, mucha envidia, de verdad que tener dinero para mí se ha vuelto muy difícil, te lo juro que no llevo una vida tranquila, te lo juro que estar en Colombia es muy fuerte, pero sabes qué amiga, estoy dispuesta a salir adelante, a no dejarme robar por nadie”, sentenció Barrera.

Además, conto que “ellos me dejaron un problema súper grande: algunas cosas no las hacían bien en la DIAN, yo preferí comunicarme con los de la DIAN y decirles ‘tengo unos nuevos abogados, quiero hacer las cosas súper bien, quiero pagarles todo y que quedemos al día porque es lo único que a mí me preocupa”.

Para finalizar, Epa Colombia pidió el apoyo de todos sus seguidores ante lo que se le viene. “Espero que puedas entender y me puedas apoyar, porque yo tengo muchos problemas y seguiré teniendo porque salir adelante es muy difícil, es demasiado difícil”, dijo para sellar sus palabras.