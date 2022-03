Jenn Muriel pidió que dejen de opinar sobre su vida privada: “Yo no he sido parte de ningún show”

Desde que decidieron ponerle un punto y final a su relación sentimental, Yeferson Cossio y Jenn Muriel han estado en boca de todos. Todo se empeoró cuando captaron al creador de contenido junto a Aida Victoria Merlano, ya que en las redes sociales aseguraron que el joven antioqueño le fue infiel a la modelo.

Sin embargo, se han despertado los rumores de que los famosos se reconciliaron. De hecho, fueron vistos juntos en Guatapé y més recientemente en Cancún. Y aunque este hecho a muchos les emociona, pues consideran que son una pareja muy linda, hay otras personas que han tildado a Jenn de tonta por haberlo perdonado tan rápido y hasta de tener poco amor propio.

Por otro lado, decenas de usuarios aseguran que todo esto fue un “show” entre ellos para ganar más seguidores y que nunca terminaron en realidad su relación. En este sentido, la famosa decidió pronunciarse ante todos estos argumentos.

Jenn Muriel pide respeto por su vida privada

A través del formato de sus historias en Instagram, Jenn Muriel apareció para hablar de los rumores de su regreso con Yeferson Cossio. “La verdad la pensé demasiado para venirles a hablar de este tema porque yo ni siquiera debería dar explicaciones de mi vida personal”, partió diciendo la famosa.

“Siento que he sido muy real y transparente a través de esta pantalla hacia ustedes. Mi personalidad es muy tranquila, muy clamada, a mí no me gustan ni los chismes ni andar de showcitos en showcitos, o hablar mal de otras personas”, agregó.

En este sentido, la también creadora de contenido se preguntó cuándo una persona pública le da derecho a los demás de ser sus jueces. “Cuando uno decide ser creador de contenido, no sé en qué momento uno firma algo en donde dice que las personas pueden opinar sobre su vida personal”.

Además, añadio que “si yo estoy o no estoy con mi ex es algo que solamente me incumbe a mí”. Sin embargo, no aclaró si realmente regresó con Yef.

“Veo muchas personas que están súper ofendidas tildándome de ‘mentirosa’, que estoy haciendo todo por marketing y yo no entiendo, no le veo la lógica. ¿marketing de qué o qué? Según recuerdo, yo no he sido parte de ningún show y ni siquiera quise salir a hablar del tema, lo único que dije es que ‘cada quien vive su vida como mejor le parezca’, y sigo opinando lo mismo”, reiteró.

Y para finalizar, la instagramer escribio: “La gente va a seguir armando chismes, no voy a aceptar ni a desmentir nada. Yo viviré mi vida como mejor me parezca y cada quien crea, piense y opine lo que quiera. Yo seguiré compartiéndoles lo que me nace compartirles. Lo demás es mi vida personal. Les envío mucho amor y la mejor energía”.

Jenn Muriel solicitó respeto a su vida privada y que seguirá compartiendo su contenido habitual. Foto: Instagram @jennmuriel

Yeferson Cossio y Jenn Murien están juntos en Cancún

Una cosa es que Yeferson Cossio visite a Jenn para llevarle la mascota que tiene en custodia, otra que den un paseo por Guatapé ¿pero viajar hasta México?... O definitivamente ya se reconciliaron o realmente quedaron en muy buenos términos.

Los creadores de contenidos fueron capturados nuevamente por un fan y la cuenta que se dedica a compartir este tipo de informaciones @rechismes compartió la imagen donde es más que evidente que están juntos en el país azteca.

“Así es uno de curtido enamorado no ve nada, pero Jenn la amo ojalá la valore mucho”, “pura payaseadera lo que habían dicho”, “dignidad, eso es lo que le hace falta a Jenn” y “qué bien por ellos, se lo merecen”, fueron algunos de los comentarios que se leen en la publicación.

Cabe destacar, que ni Yeferson Cossio ni Jenn Murien han borrado las fotos juntos en sus redes sociales, siendo el posteo más reciente el pasado 14 de febrero.