El mensaje de amor propio que lanzó Andrea Valdiri con sensuales fotos

Andrea Valdiri es una de las famosas colombianas más comentadas del momento. La barranquillera se caracteriza por compartir constantemente mediante sus redes sociales, con mensajes positivos e inspiradores, sobre todo para las mujeres, demostrando así que su intención es ayudarlas.

Por ejemplo, el pasado 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, salió junto a su equipo a regalarle sonrisas a varias mujeres que se consiguió en el camino. Algunas trabajando, otras de camino a sus estudios y algunas simplemente en la vía, fueron las bendecidas que se toparon con La Valdiri y recibieron flores, secadores y hasta televisores.

“Vamos a sorprender a varias mujeres, vamos a alegrarles, quiero ver sonrisas. A las mujeres nos gusta que nos hagan sentir especiales”, dijo en ese entonces.

Esta no es la primera vez que la famosa demuestra que tiene un corazón gigante y que le encanta ayudar a las personas, por lo que muchos consideran que es una de las pocas influencers que se interesa mucho en las labores sociales.

Espectaculares fotos de Andrea Valdiri con mensaje inspirador

En las últimas horas, la empresaria sorprendió con una espectacular sesión fotografia donde posó con mucha sensualidad dejando ver su esbelta figura. En tacones, minifalda y una blusa super top de color fucsia, Andrea Valdiri mostró su encanto ante la cámara.

Pero además de las fotos, lo que más llamó la atención de sus seguidores fue el corto pero contundente mensaje que dejó en la descripción de la publicación. “Quiérete ¡Es gratis!”, escribió la influencer en la publicación que hasta el momento suma 455.780 ‘likes’.

“La más divina”, “bendiciones que energía tan linda”, “eres una reina apoteósica”, “tierna y sexy a la vez”, “no puedo con tanta belleza” y “te amo machi”, fueron algunos de los mensajes que dejaron sus fans en el post.

Las fotos como “guerrera” de la influencer

En la anterior publicación en Instagram, Andrea Valdiri posó como una guerrera. Con espada en mano y una armadura cubriendo su zona intíma, la famosa encantó a sus fans. Además, al compartir las fotografías escribió una contundente reflexión con la que sacó aplausos.

“Los valientes no siempre ganamos las batallas, pero a pesar de las caídas y derrotas seguimos luchando”, escribió la también empresaria. De inmadiato, las reacciones de sus seguidores empezaron a aparecer, incluso algunos de ellos etiquetaron en las imágenes a Yina Calderón.

“Guerrera de la vida”, “yo quisiera estar así de gorda”, “apoteósica y diva como siempre”, “luces estupenda”, “la diosa con la armadura” y “con esta imagen queda demostrada la eficacia de tu cirugía”, fueron algunos de los comentarios que se leen en la publicación.

Es de recordar, que hace unos días atrás, Calderón arremetió contra el cirujano de ‘La Valdiri’ asegurando que hizo un mal trabajo en el último procedimiento estético tras dar a luz a su segunda hija Adhara. En este sentido, la controvertida creadora de contenidos dijo que la también bailarina había quedado “gorda”.

Sin embargo, Andrea Valdiri no pasó por alto su comentario y le respondió que “mami, yo tengo dos hijas, tú no has pasado por ninguna y cuando te deformes el cuerpo a punta de amor, de lo que es tener hijos, ese día hablamos tú y yo”.

Además se mostró muy molesta con esta situación y le insitió: “Eres una mujer que ha pasado por miles de cirujanos, que te has rayado cuanto quieres, lo que necesitas no es un psicólogo, sino un psiquiatra”.