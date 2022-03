¿De vuelta al amor? Yeferson Cossio y Jenn Muriel estuvieron juntos en el aeropuerto de Cancún

Hace unas semanas atrás, Yeferson Cossio anunció públicamente el quiebre de su relación amorosa con Jenn Muriel tras varios años juntos. Esto impactó en gran manera a los seguidores de los creadores de contenidos, sin embargo todo se complicó aún más cuando captaron al antioqueño besando a Aida Victoria Merlano.

Las redes se revolucionaron con este hecho y pese a que Cossio aseguró que el motivo de la separación era por motivos personales y porque ambos querían cosas diferentes, los usuarios lo condenaron como infiel. Por su parte, Merlano se defendió diciendo que había salido “con un hombre soltero”.

Sin embargo, hace unos días los influencer fueron vistos en Guatapé después de que el Yef le recordó a Jenn el aniversario. La cuenta de Instagram dedicada a la farándula colombiana @rastrenandofamosos compartió las fotos donde se puede ver, por varios detalles, que la modelo está dentro del auto de su ex novio. De inmediato, los usuarios especularon que podría tratarse de una reconciliación y algunos aseguran que nunca terminaron y que todo se trató de una estrategia de marketing.

Y ahora... fueron vistos nuevamente y en Cancún.

Yeferson Cossio y Jenn Murien están juntos en Cancún

Una cosa es que Yeferson Cossio visite a Jenn para llevarle la mascota que tiene en custodia, otra que den un paseo por Guatapé ¿pero viajar hasta México? o definitivamente ya se reconciliaron o realmente quedaron en muy buenos términos.

Los creadores de contenidos fueron capturados nuevamente por un fan y la cuenta que se dedica a compartir este tipo de informaciones @rechismes compartió la imagen donde es más que evidente que están juntos en el país azteca.

“Acabamos de encontrar a Yeferson Cossio con Jenn en el aeropuerto de Cancún. Reconciliación a bordo”, escribió el usuario a la cuenta junto a la imagen donde se ven ambos famosos por separado pero en el mismo lugar.

“Así es uno de curtido enamorado no ve nada, pero Jenn la amo ojalá la valore mucho”, “pura payaseadera lo que habían dicho”, “dignidad, eso es lo que le hace falta a Jenn” y “qué bien por ellos, se lo merecen”, fueron algunos de los comentarios que se leen en la publicación.

Cabe destacar, que ni Yeferson Cossio ni Jenn Murien han borrado las fotos juntos en sus redes sociales, siendo el posteo más reciente el pasado 14 de febrero.

Una gran cantidad de usuarios afirma que Jenn Muriel no debería volver a su relación con Cossio. Foto: Instagram @yefersoncossio

El influencer le quería regalar una casa a su “ex”

“Yo a Jennifer le he dado todo el amor del mundo y real, de verdad. Pero yo a Jennifer no le doy paz mental, por las cosas que quiero. No le doy estabilidad emocional. Yo para qué le voy a dar una casa, un carro, todas esas banalidades si al final a ella no le va a dar paz mental”, expresó a través de sus historias hace unos días Yeferson Cossio.

Asimismo, reveló que al momento de la separación él quiso que Jenn Muriel se quedara “con la mitad de todo”, pero ella dijo que no.

“En estos momentos estamos peleando porque le quiero comprar una casa para que se quede con los perros y no me la quiere recibir. A Jennifer no le importa el dinero, ¿si ven lo superior que es?”, agregó Cossio.

Finalmente recalcó que Aida Victoria Merlano no tuvo nada que con la ruptura con Jenn Muriel y que después de los videos filtrados en redes sociales ya él estaba soltero.