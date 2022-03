“No tengo la culpa de nada”: Yeferson Cossio descarga responsabilidad de estafas en sus seguidores

Ante toda la polémica por implicarle en una denuncia de promoción de plataformas irregulares, Yeferson Cossio descargó toda la responsabilidad en sus seguidores. “No me pueden echar la culpa de nada, afirmó”.

Todo comenzó cuando el Youtuber Nicolás Arrieta advirtió a sus seguidores que varios influencers promocionaban una plataforma de inversión que sería fraudulenta.

Ahí destacó los nombres de Yeferson y Cintia Cossio. “No importa quién se los promocione Yeferson Cossio, Cintia, su mamá, su hermana, su tía, estas vainas están estafando a la gente a diestra y siniestra”, declaró Arrieta.

Cossio contraatacó al aludir al daño que ha hecho Arrieta a sus novias y a las denuncias de abuso que tiene en contra suya, aún impunes. Cintia publicó unas historias, luego borradas, donde Yeferson se refería al tema, al contar cómo hizo abortar a una de sus novias.

Wtf osea cossio en vez de responder o solucionar las estafas, se mete con la novia de Nicolas Arrieta pic.twitter.com/88HTPqXuR6 — Hector Javier (@HectorJ85138014) March 11, 2022

”No hace nada por nadie, ni por él mismo. Es más, hasta se las da de ‘Yo soy el defensor del pueblo’ y metió a la novia en depresión porque la obligó a abortar. Tengo chats y fotos de ella llorando, tan así, se volvió una drogadicta porque ella no lo ha superado”, dice Cossio en los videos.Y añadió: “Está muerto, está desesperado por seguidores, no es nada más. A esa gente ni se le responde”.

Este insinuó que tiene pruebas de todo. Luego, el contenido fue eliminado de redes sociales. Luego dio otra respuesta donde básicamente, se lava las manos.

“Ustedes deben investigar”

Los influencers aún no entienden el poder que tienen de persuasión sobre sus seguidores y de la responsabilidad de sus mensajes. Cossio es uno de ellos. Aunque primero, pidió a Arrieta no demeritar sus pautas y negocios.

Afirmó que esto es legal. Pero también, afirmó que las marcas lo alejan de toda responsabilidad.

“Yo no he estafado a absolutamente nadie. Cuando ustedes hacen una pauta conmigo, ustedes firman un contrato donde a mí no me responsabilizan de absolutamente nada. Yo no soy ni voz ni voto, yo solamente soy un puente entre las personas que contratan mis servicios de publicidad y todos ustedes”, expresó.

Pero luego le echó el agua a sus seguidores, a los que dijo que deberían investigar lo que él mismo promueve en redes sociales, porque él no podría hacerlo en primer lugar: “Ustedes deberían ser un poco más conscientes. Un mugroso llega y les dice: ‘Ey, pongan todo su dinero aquí’ y ustedes van y ponen su dinero ante un desconocido solo porque un mugroso se lo dijo. Si eso es así, ustedes no me pueden echar la culpa ni a mi ni a ningún influenciador por absolutamente nada, eso es falta de capacidad mental de ustedes, uno hace la investigación”, expresó.