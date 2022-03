Creador de “Matarife” ofrece ayuda a todos los estafados por Yeferson Cossio

Daniel Mendoza Leal, opositor político del Centro Democrático y creador de “Matarife”, se ofreció a ayudar legalmente a los estafados por Yeferson Cossio, como señaló en un tuit.

Cossio fue señalado, junto con su hermana y otros influencers, por su colega, Nicolás Arrieta, de estafa. Esto, al promocionar una plataforma que ha robado al menos a 100 personas.

Arrieta señaló que se trata de King Power, una plataforma de inversión de dinero que ha sido promocionada en las redes sociales de varios influencers.

“Otra vez otra gente estafada por una aplicación que se llama King Power, otra vez promocionaron los influencers esta vaina. No importa quién se las promocione, Yeferson Cossio, Cintia (...). Estas cosas están estafando a la gente a diestra y siniestra”, afirmó el Youtuber, que explicó que la tal plataforma solo sierve para estafar. Y mostró de paso clips de varios influenciadores para que sus seguidores se uniesen a esas plataformas.

Arrieta afirmó que habló y pidió que dejaran de promocionar eso. Que se contactó con Yeferson y Cintia, ya que las pérdidas eran importantes. Y hasta lanzó un vainazo contra Yeferson.

“Con razón de ahí viene el dinero”

No es una mentira que muchas personas creen que muchos influenciadores tienen un origen no muy claro y algo turbio sobre sus finanzas. Muchas personas, por esto han hecho TT al influenciador y se han preguntado de dónde vienen sus enormes ganancias.

“Aquí no era que defendían a cossio por sus “obras de caridad” y salió ayudando a estafar a los demás, mk los influencers tienen mucho huevo ! Estafan un montón de gente y después de lavan la mano de chéveres”, dice un tuitero. Y así, andan criticando a los Cossio por esto, con comentarios similares. Por esta razón, Daniel Mendoza Leal se apersonó del caso.

Invito A TODOS los estafados por Yerferson Cossio a que se comuniquen conmigo, el tiene la obligación legal de responderles por cada peso. Me pueden escribir al DM — Daniel Mendoza Leal - Delator (@ElQueLosDELATA) March 11, 2022

“Invito A TODOS los estafados por Yerferson Cossio a que se comuniquen conmigo, el tiene la obligación legal de responderles por cada peso. Me pueden escribir al DM (...) Vamos a ver si usted, Cossio, el promotor de la estafa, no tiene ninguna responsabilidad. Usted fue el tablado que se usó para defraudar a los acreedores. Sin usted este desfalco masivo no hubiera sido posible. Espere atento”, advirtió.

Vamos a ver si usted @YefersonCossio, el promotor de la estafa, no tiene ninguna responsabilidad. Usted fue el tablado que se usó para defraudar a los acreedores. Sin usted este desfalco masivo no hubiera sido posible.



Espere atento. https://t.co/z7NiXBmOAm — Daniel Mendoza Leal - Delator (@ElQueLosDELATA) March 11, 2022

Cossio, por su parte, aclara que no estafó a nadie y descargó la responsabilidad en sus seguidores.