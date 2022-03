Angélica Lozano cuenta cómo se enamoró de Claudia López

En su cuenta de TikTok, Angélica Lozano, candidata al Senado, contó cómo fue su historia de amor con la alcaldesa Claudia López, quien es su esposa.

Ambas se conocieron en 2007 y hablaban ocasionalmente. Sobre todo, de política, pero solo hasta 2012 comenzaron a sentirse realmente atraídas la una por la otra.

López contó que “todo surgió en cámara lenta”.

“Durante muchos años fue como que sí, como que no. Como que me coqueteaba, pero como que no. De pronto se perdía y de pronto volvía. Lo cierto es que no sabíamos cómo era la cosa”, narró la alcaldesa.

Cuando Angélica fue concejal de Bogotá, entre 2012 y 2013 le pidió ayuda a López para que la asesorase en una rendición de cuentas. Luego de reunirse un viernes en la tarde y trabajar, fueron a la casa de un amigo. Y comenzó la atracción.



“Llegamos donde mi amigo y entonces, pues ajá. Lloré, me consolaron, charlamos, bailamos, reímos... Y entre una margarita y otra margarita lo que pasó, pasó”, contó López, que estaba pasando por una ruptura. Lozano le acompañó en el duelo, porque se hicieron amigas y fue incondicional.

Luego, compartieron un fin de semana, pero la alcaldesa debía regresar a estudiar a Estados Unidos. Angélica lo dejó así, creyendo que todo terminó, pero Claudia le mandó un mensaje expresándole que la extrañaba.

“Todo fluyó muy naturalmente. Hasta que llegó Semana Santa y me dijo que sí iba a Chicago”, contó López. Alli pasaron Semana Santa y no se acuerdan bien si fue en un auto o restaurante, pero formalizaron su relación. Angélica fue la que se declaró.

”Íbamos en el carro y le dije muy empoderada con mi inglés: ‘¿Quieres ser mi next?’”, conto. Pero se sorprendió con la respuesta de López, que le dijo : “No, yo no quiero ser tu next. I wanna be your last”. Ya van para 10 años juntas y se casaron el 16 de diciembre de 2019, antes de que esta asumiera como mandataria.

”Angélica es la mujer de mi vida, el amor de mi vida, un ser maravilloso; me siento infinitamente honrada de que ella quiera compartir su vida conmigo”, le dijo López a El Tiempo antes de casarse.