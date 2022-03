¿Ilegal? Epa Colombia prometió “regalitos” si votaban por su partido cristiano

¡Sin pelos en la lengua! Daneidy Barrera, mejor conocida en las redes sociales como Epa Colombia, hizo pública su postura política de cara a las próximas elecciones legislativas que se celebraran este domingo. Y para sorpresa de todos, la influencer no se inclinó ni por Gustavo Petro ni por el Centro Democrático de Álvaro Uribe sino por el partido cristiano MIRA.

Dicho partido fue fundado en el año 2000 y fue creado por la pastora María Luisa Piraquive de la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional. Según Epa Colombia, MIRA es un partido que apoya a las mujeres y los emprendimientos, por lo que además de revelar que para ellos será su voto, también incentivo a sus seguidores a que hicieran lo mismo.

Pero lo que más llamó la atención de los usuarios fue que la famosa prometió “regalitos” a todas aquellas personas que apoyaran a este partido. La pregunta es... ¿será esto ilegal al tratarse de una persona pública? ¿Epa Colombia está comprando votos?

Epa Colombia contó porque prefiere votar por MIRA

A través del formato de las historias de la cuenta en Instagram donde vende sus famosas Keratinas, Epa Colombia reveló su postura política para estas elecciones. “Yo quiero apoyar a MIRA porque apoya al emprendimiento, porque Mira es la M de la mujer, la mujer empoderada, la mujer que ha sacado miles de cosas”, partió diciendo la instagramer.

Además, añadió que “de verdad que MIRA no es ni derecha ni izquierda, ni la mitad del centro. MIRA es... Mira cómo salí adelante, Mira cómo vendo keratinas, Mira que Mira, me encanta linda”.

En la misma linea, Epa Colombia reiteró su apoyo al partido cristiano y lanzó que a todos aquellos de sus seguidores que también lo hagan, les iba dar un presente. “Amiga si tu apoyas por MIRA y votas a MIRA amiga yo te voy a dar un regalo, te voy a dar un premio chiquitico”, aseguró.

Es #CorrupcionElectoralEs prometer algo a cambio de votos como lo está haciendo epa colombia pic.twitter.com/5lbBUa5vhx — antiuribistas en Colombia (@antiuribistaenC) March 11, 2022

“No yo te doy otra cosita pero quiero que votes este domingo por MIRA. Amiga, vota por MIRA porque apoya a la mujer, al emprendimiento, mira que MIRA me encanta y sería de gratitud que me ayudaras. Si tú me ayudas amiga sin palabras, real hasta la muerte”, sentenció la colombiana.

Epa Colombia y su emprendimiento que NO funcionó

A Epa Colombia le ha ido genial con la venta de sus keratinas... sin embargo intentó incurcionar en otro rubro pero no le fue nada bien. La joven famosa anunció hace unos meses que buscaría tentar el éxito con la venta de algo más atrevido: ropa interior. Desde su cuenta oficial los promocionó poniéndoselos ella misma y detalló cuáles serán las tallas disponibles.

También reveló cuál será el nombre de su nuevo negocio: «Calzones ‘Epa Colombia’ instantáneos. Instantáneamente te realzo la cola, instantáneamente te saco cola, sin relleno».

Sus seguidores reaccionaron ante el anuncio y la felicitaron por su iniciativa. «El que no vende no emprende», «hágale mija que usted puede», «pero rápido, necesito 7» y «la plata está hecha», fueron algunos de los comentarios.

En su momento sin dejar atrás las ventas con las que trabaja, pronosticó: «Me va a ir mejor que con las keratinas». Sin embargo las cosas no resultaron, desde hace mucho había quienes le preguntaban por los calzones que alcanzó a promocionar, pero fue hasta este viernes que rompió silencio y dijo que nadie había comprado en su emprendimiento y que este fracasó. Incluso, dijo que tiene cerca de 800 productos de estos sin vender.