El “vainazo” de Claudia Bahamón a Alexandra Montoya por renunciar a MasterChef

Claudia Bahamón se hizo polémica en la noche de ayer por echarle un “vainazo” a una participante de MasterChef por renunciar al programa. De hecho, fue Alexandra Montoya, quien se fue del programa, blanco de estas palabras.

Al inicio del capítulo, Claudia explicó el nuevo reto. Pero dejó de lado su tono habitual para expresar un discurso inesperado, que contextualiza cómo se creó el formato actual del programa. “Señores yo llevo aquí mucho tiempo trabajando en MasterChef, comenzamos con Nico y con Jorge, luego llegó Chris y hemos hecho una familia muy especial, respetamos muchísimo la competencia y es una competencia justa y ustedes van a dar fe de eso en la medida que vayan pasando los días y cada vez van a amar más los alimentos”, expresó.

Luego, enfatizó cómo cambia la relación de los participantes con la cocina y con los alimentos. También habló de la transformación personal que ellos tendrán a lo largo del programa: “Van a respetar más los alimentos y cuando lleguen a sus casas van a entregarle esa comida a la gente que vive en su casa con tanto cariño y con tanto amor, que cuando salgan de esta cocina, como dice Christopher, ‘entraron unas personas, pero salen como otros seres humanos’”, afirmó.

Todo esto lo dijo para echar el posterior... ¿vainazo? hacia Alexandra Montoya, quien decidió abandonar el programa.

“Por tanto, esto para decirles que Alexandra Montoya ha tomado la decisión de abandonar la cocina, renunció a estar en esta cocina. Esto nunca había pasado en MasterChef, nunca. Creemos que ella ni siquiera le dio la oportunidad de entender realmente lo que ustedes viven acá”, dijo, duramente.

Esto, es claro, generó la sorpresa de sus ex compañeros. También ellos expresaron su propio desconcierto al hablar individualmente de la renuncia.

Así reaccionaron sus excompañeros de “Masterchef”

Muchos afirmaron que hubiesen querido competir y cocinar con ella y le desearon lo mejor. Otros dijeron que la extrañarían.

Pero Carolina Gómez, la más querida del programa, sí se atrevió a decir: “yo creo que todos en la vida tenemos la libertad de tomar decisiones y ella tomó una decisión y se la respeto”.

Sin embargo, Claudia Bahamón dio paso a una decision sorpresiva: daba paso al regreso de Natalia Ramírez, quien fue eliminada en las primeras instancias del concurso. Así fue como la recibió: “Por lo tanto, hay una persona que quiere aprovechar esta oportunidad, que sí quiere demostrar que la cocina es muy importante para su vida, que quiere competir al igual que ustedes, y vamos a darle la bienvenida”.

Ella llegó en un carro de carreras y todos la abrazaron. Afirmó que estaba feliz y compitió por el equipo rojo. Por supuesto, la noticia fue muy bien recibida en redes sociales. Ahora bien, también en estas plataformas, la gente comenzó a criticar a Bahamón por sus palabras.

“Claudia que siempre es calmada, esta vez la vi furiosa e irrespetuosa de la decisión de Alexandra”; “Si Alexandra quiso renunciar, Claudia debe respetar su decisión, todo sabemos que ama el programa pero tampoco”; “No entiendo por qué Claudia dio ese discurso, si Alex no quiso seguir pues se le respeta como a todos”; “La única que dijo lo que debía fue Caro Gómez, y si Claudia no estuvo de acuerdo no tenía por qué regañar a Alexandra”; “No entendí la molestia de Claudia porque Alexandra se fue, cada quien es libre y como ella dijo no está obligado a quedarse en ese programa”; “Claudia Bahamón, terrible esas palabras hacia Alexandra Montoya, es su decisión y es respetable”, expresaron algunos internautas.

Estos son algunos de los comentarios en Twitter:

Extrañados con la actitud de mierda de @CLAUDIABAHAMON anoche en #MasterChefCelebritycolombia... Gente, ella siempre ha sido así y lo ha dejado ver a lo largo del programa, siempre hay un capítulo en cada temporada donde se le sale su verdadero yo. — La de la mala cara (@nanananitananae) March 8, 2022

#MasterChefCelebritycolombia Embarrada que no siga @alexandramonto pero no me parece la forma como Claudia Bahamon comunicó la decisión de Alexa a los compañeros y televidentes.



Mal señora Bahamon. Muy mal. — Redondo Quotes (@AndersonRedond1) March 8, 2022

#MasterChefCelebritycolombia Claudia Bahamón juzgando a Alexandra pero no a su grupo de amigas concursantes mañosas y problemáticas de la temporada pasada. — Alexandra Blossoms (@Alejand97984403) March 8, 2022