La Liendra se ‘enfrenta’ a Residente con una canción: “Si J Balvin no contestó, te contesto yo”

Mauricio Gómez, mejor conocido como La Liendra, le dedicó una “canción” a Residente. Es de recordar, que el rapero se hizo tendencia en las redes sociales tras estrenar su nueva canción llamada BZRP Music Sessions #49, donde lanzó toda su furia contra J Balvin.

“Son artistas de quinta que escriben menos que un bolígrafo sin tinta. Cuando me ven se descomponen, color blanco pálido como los dientes de embuste que se ponen. Pendejo, mentiroso, se hace el espiritual usando la salud mental para vender un documental. Tú eres más falso que un hotdog sin kétchup ni pan”, es parte de la letra de la canción.

Artistas como Ricardo Montaner, Maluma, Marbelle, Sebastián Yatra, entre otros salieron en defensa del cantante colombiano asegurando que lo más importante es que reine la paz. Por su parte, La Liendra, fiel a su estilo también se pronunció ante esta polémica.

A través de su perfil en Instagram, donde suma 6 millones de seguidores, La Liendra compartió la canción que escribió para Residente en defensa de J Balvin. “Tiradera para Residente. Si J Balvin no le respondió, yo sí. Tercer round, solo humor”, escribió el creador de contenidos en el post que hasta el momento suma más de 1 millón 700 mil reproducciones.

“Esta tiradera va para Residente, si J Balvin no te contestó te contesto yo cabrón. Tente duro que no sabes lo que se te viene, Ja Ja... mira Residente le tiraste a un colombiano, y ahora como a mi pene te ahogo con la mano”, dijo al principio del video.

”Estás escuchando a La Liendra y no a Pipe Bueno. Ahora iniciamos la guerra, tú eres como un hijo de Yina Calderón y Johny Rivera”, agregó el novio de Dani Duke.

En la canción de casi 6 minutos, La Liendra recibió cientos de comentarios tales como: “Y si residente ve tu vídeo nopor eres otra víctima más”, “muy chistoso y todo pero no se meta con ese man”, “cómo me he podido reír” y “luego anda llorando y pidiendo oración para que le recuperen la cuenta”.

La Liendra destacó que solo fue humor y que siempre ha sido admirador del puertoriqueño, tanto de su música como de sus ideologías, sin embargo destacó que no debió tirarle tan fuerte a J Balvin.

“Muy bien Residente en esta canción, increíble la lírica y la letra. Sin embargo, siento que no había necesidad de tirarle tanto odio a J Balvin, sobre todo en este momento que su mamá está enferma”, cerró.

La reacción de Ricardo Montaner ante la polémica

El cantante Ricardo Montaner, un mítico de la música romántica y suegro de Camilo Echeverry, se pronunció vía Twitter y calificó de “despiadado” el gesto de Residente contra J Balvin.

“He visto con tristeza como dos colegas (diferentes)se ensañan hasta sacarse sangre. Lo de mi querido @residente con mi querido @JBALVIN”, escribió al inicio el intérprete de La cima del cielo.

Seguidamente, tuiteó: “Es un acto despiadado, una masacre innecesaria, una ironía, un despilfarro de talento en una causa sin razón”.

Como el caballero y artista que es, Ricardo Montaner no se guardó ninguna y continuó expresándose en la red social. “Todos entramos, todos cabemos, más allá de los gustos y de los colores. Yo no sé de reguetón, ni de rimar señores, yo solo sé que la vida se trata de saber dar honores, al que limpia, al que barre, al que vende flores, al humilde, al patriota, al cartonero pobre”.

“El éxito no es culpable de tus sin sabores, ni la rabia es excusa para tus errores. Yo te invito, Residente, a un abrazo enorme, a José y a quienes para ti sean inferiores. No me culpes, no me cobres si algún día te encuentro, esto solo es un consejo de este cantante viejo”, selló.