¿Envidia? La Liendra le regaló un bolso de 32 millones a Dani Duke y Luisa Fernanda W se lo critica

Hace unos días, La Liendra y Dani Duke disfrutaron de un maravilloso viaje por Europa. En la oportunidad, el pereirano aprovechó para darle un costoso regalo de aniversario a su novia: un bolso de la reconocida marca Chanel, valorado en 33 millones de pesos colombianos, por su parte Luisa Fernanda W criticó el lujoso accesorio.

“Hoy estoy emocionado porque vamos a hacer algo muy bonito, resulta que le inventé a Daniela que tenía una reunión súper importante acá en Madrid para poder salir solo. Lo que pasa es que cuando cumplí un año con Daniela no le di nada de regalo porque estaba con esto de que no tenía Instagram (le habían cerrado la cuenta), tenía la mente en otro lado”, aseguró La Liendra antes de comprar el bolso.

“Así que aprovechando que estoy en Madrid le voy a dar un bolso que ella quiere demasiado… es un Chanel, ya tengo el nombre del bolso... lo que cueste lo compramos, ella se merece todo”, agregó. Por su parte, la creadora de contenidos se mostró profundamente agradecida con su pareja y súper emocionada publicó un unboxing del bolso de color rojo. Por su parte, Luisa Fernanda W contó una mala experiencia con la marca.

Dani Duke feliz con su bolso y Luisa Fernanda W criticó la marca Chanel

“El día de hoy tenemos un video que a mí me emociona mucho, estoy muy feliz porque es el unboxing del regalo que me dio mi novio el bolso Chanel en nuestro viaje a España, fue una sorpresa”, partió diciendo la novia de La Liendra en el video donde desempaca el costoso regalo.

“Quiero mostrarles cada de talle de este bolso porque es tan importante para mí, estaba tan antojada de él. De hecho cuando hice el mapa de sueños míos de este año, una de las cosas materiales que yo quería era este bolso”, agregó la influencer paisa.

Por su parte, Luisa Fernanda W a través de sus historias en Instagram contó una desagradable experiencia que tuvo con la marca pero... ¿tenía que ser justo cuando su amiga estaba tan feliz con su nueva adquisición?

“Estaba viendo que mi amiga Dani Duke hizo un unboxing de un bolso de Chanel que compró. Yo cuando estuve... no me acuerdo en donde compré también un bolso de Chanel pero les voy a decir una cosa: yo me quejo de la marca, para mí la marca es malísima”, puntualizó la pareja de Pipe Bueno acotando que sobre todo los que son de piel de caviar, el mismo tiene Duke.

Además, añadió que: “yo lo usé una sola vez y el día que lo usé se manchó. Las indicaciones decían no usar en ropa negra, de gamuza, en fin, eso hice. Sin embargo el bolso se manchó como de solo tocarlo”.

Después, mostró el accesorio y dijo: “yo para comprarme un bolso de Chanel ahorro, esos bolsos no son baratos y que me pase eso uy... malo”. También peguntó “¿ustedes alcanzan a apreciar?”.

“Este bolso yo lo amo es muy lindo pero muy malo, se manchó con solo mirarlo. Les diría que compren otra marca, de verdad si se quieren comprar un bolso costoso, lindo, hay marcas espectaculares”, cerró.

La cuenta en Instagram dedicada a la farándula colombiana @rechisme compartió las declaraciones de Luisa Fernanda y los usuarios la catalogaron de envidiosa. “La envidia tiene muchas caras y aunque ella diga que solo es un comentario no lo hizo en el tiempo adecuado y menos luego de ver a su amiga tan feliz por su nueva joya”, “para que sepan que ella también tiene uno” y “no hay necesidad de esto, deje a su amiga ser feliz”, son algunos de los comentarios que se leen.