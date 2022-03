“Dios los hace y el diablo los junta”: críticas a Marbelle por reunión con Óscar Iván Zuluaga

Marbelle- es que era de esperarse- se reunió con el candidato oficial del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga. Y por eso le llovieron todas las críticas que pudiesen imaginarse sobre este asunto.

El candidato oficial del uribismo mostró en su página de Facebook oficial el placer de reunirse con la artista. “Siempre nos hemos gozado cada una de las canciones de Marbelle”, expresó en su página de Facebook. “¡Hoy me llena de orgullo compartir ideas con ella!”

Y es que acaso Marbelle tiene ideas? Qué desastre de personajes. https://t.co/x8apGBOMlw — ORLANDO ORTIZ MEDINA (@ORLANDOORTIZME4) March 5, 2022

Claramente, todos los que se oponen al uribismo - y a ella- le cayeron encima en Twitter, donde fue Trending Topic. Porque resulta que en la foto también aparece el fallido candidato a la Alcaldía de Bogotá, Miguel Uribe Turbay, que ahora quiere ser senador.

Así, le han atacado por todo. Incluso por una foto con Estefanía Borge, donde aparecía fumando cannabis. “Hace más de 20 años Marbelle celebraba feliz con los bandidos de LAFAR, y uno creería que la vida le enseñó algo, pero NO, ahora posa con los bandidos esos, que son aún mucho peores.Lo bueno es que los pondrá a fumar cannabis al piso. Eso me alegra. Jajaja”, expresó un tuitero. Otro se burla aún más: “Jaja el uribismo está tan desesperado que le tocó acudir a Marbelle para conseguir votos. No les copia nadie”.

¿Qué ideas podría tener Marbelle? Bueno, claro que tiene como el mismo IQ que ivancito pic.twitter.com/xU7tUxkFRv — Fulanita (@Sra_Fulanita) March 5, 2022

En su desespero al ver que quedó pegado, el viejito ZURRIAGA acude a @Marbelle30 en busca de votos, Marbelle no produce votos sino vómito,señor @OIZuluaga . — José Vicente (@joseshidarta) March 5, 2022

Qué lindo sería que alguien del género urbano hiciera una sesión similar a la que hizo Residente pero cantándole unas cuantas verdades a Marbelle. — Trino Mío Imperfecto (@PongamosPereque) March 5, 2022

Marbelle, mujer de derecha y de vieja data

No es un secreto que Marbelle es ultraderechista. Es más, se ha enfrentado públicamente a figuras como Margarita Rosa de Fransisco y últimamente ante Residente, para reafirmar sus ideales. A este último, por lo que pasó con J Balvin, lo trató de socialista resentido. Y, hasta le puso apodo.

Luego de retuitear y mostrar unas cuantas cosas oscuras acerca de la vida del artista puertorriqueño, le puso un apodo que ni siquiera fue suyo sino de un seguidor: “Resentidente”.

Pero Marbelle también tiene un historial de slutshaming, racismo, clasismo y sexismo que le han hecho trending topic en Twitter. Esto, por atacar debido a estos tópicos a gente que le ha criticado en el pasado.