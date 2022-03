“Quiero ser la hija de Andrea Valdiri”: la influencer alquila avión privado por su fiesta de cumpleaños

Andrea Valdiri ha estado muy entusiasmada por el cumpleaños número 11 de su hija Isabella. Pero esta vez quisieron hacer algo diferente, por lo que en vez de darle una joya costosa, como el año pasado, alquiló un avión privado para llevarla de paseo con sus amigos al Parque del Café.

La influencer contó que estuvo muy entusiasmada por darle todo lo que no tuvo a su hija. Y que por eso, el año pasado le dio una joya bastante costosa de Cartier, de hecho era un reloj. Pero su hija resaltó por su sencillez, le dijo que quería uno de Mickey Mouse.

Esto la llevó a replantearse qué darle de cumpleaños en esta ocasión. Afirmó en sus historias que su hija, así como ella, trabaja por lo que quiere y por eso hace pautas. Y que también se ha equivocado bastante con ella:

“Le organicé algo súper lindo a Isabella. Todos estos días he estado súper ocupada en eso, este año me preguntan con qué voy a salir, pero les voy a dejar algo muy claro y es que uno como papá le quiere dar lo mejor a los hijos, lo que uno no tuvo… y me he dado cuenta que a veces me equivoco con Isabella, porque es una niña lo más sencilla de este mundo. Ustedes no saben, esa niña el día que le regalé el Cartier el año pasado, ella me miró y me dijo: Mamá es muy lindo el reloj, pero yo realmente quiero el de Mickey Mouse”.

El reloj costó 26 millones de pesos. Pero entonces, cambió de estrategia al escuchar la nueva petición de su hija.

“A ella la hace feliz compartir con sus amigos y darles a sus amigos algo que de pronto ellos no tienen. Esta vez me dijo: - Mamá, quiero que tomes a mis mejores amigas y las llevemos de viaje - Este cumpleaños va a ser súper diferente. Ella me dijo: - Yo quiero darles a mis amiguitos eso, que vivan esa experiencia -… Y lo que le organicé siento que la va a ser muy feliz porque le va a dar esa experiencia a sus mejores amigos”, comentó la influencer.

Así que le alquiló un avión privado y mandó a hacer sudaderas a juego, como se ve en sus historias, para pasar este gran día.

Pero, ¿cuánto cuesta alquilar un avión privado?

Depende de sus necesidades “”. Según lo reveló El Tiempo el año pasado, puede llegar a costar de 3 hasta 30 millones de pesos si es para más gente. Contando a toda la gente que llevó Valdiri para el cumpleaños de su hija, puede haber sido por esa suma.

“Ya quisiera yo ser su hija”

Y por supuesto, en un país donde la precariedad abunda y también la desigualdad, la gente más bien se lo ha tomado con humor. Muchos dicen que quieren ser la hija de la influencer, que no la criticarían y que admiran el esfuerzo que ella hace para darle a su hija lo más grande.

Incluso hay memes donde muchos envidian la suerte de la niña.

Yo esperando.



Yo esperando que la Valdiri me invite al cumpleaños de Isa pic.twitter.com/TRvG3kJsgw — Vanessa (@vanessaarvd) March 3, 2022

En estos momentos de mi vida, deseo ser la mejor amiga de Isabella, la hija de Andrea Valdiri. Ey va a llevarse a sus amiguit@s de viaje🥲. Que es estoooo — 𝓒𝓮𝓬𝓲𝓵𝓲𝓪 𝓠𝓾𝓲𝓻𝓸𝔃 𝓐𝓻𝓪𝓾𝓳𝓸 (@ChechiiQuiroz) March 3, 2022

Maginate la valdiri le compró conjunto deportivo a todos los invitados y yo tenía que estar 24/7 detrás de mi tia para que me mandara hacer mi camisa en Be chic que decía "yo soy el primo de la cumplimentada", no sea mrk!😂 — Jesus canedo (@Jesuscanedo95) March 3, 2022