La reflexión de Greeicy Rendón al ver llorando a Daniella Álvarez en concierto cristiano: “Uno se queja tanto”

Daniella Álvarez y su pareja Daniel Arenas asisitieron al concierto de Jesús Adrián Romero. El cantante cristiano que se presentó en el Movistar Arena de Bogotá. Asimismo, la destacada presentadora de televisión rompió en llanto en medio de una alabanza y Greeicy se conmovió mucho al verla y lanzó una poderosa reflexión al respecto.

A través de sus historias en Instagram, la famosa compartió un video en el que se le ve tanto a ella como a Daniel produnfamentes conmovidos con la letra de la canción. “Hay quienes lloramos de alegría cuando cantamos a Dios”, escribió Álvarez.

Daniela Álvarez y Daniel Arenas llorando, no por Ucrania o porque va a ganar Petro… es por otra cosa… #famosos #colombia #concierto pic.twitter.com/NVKBaKQXEj — YoSoyÓmicron (@leolemoine) March 2, 2022

Greeicy se conmueve al ver llorar a Daniella Álvarez

El video de Daniella Álvarez empezó a rodar por las redes sociales, y Greeicy no pudo evitar llorar al verla. Mediante sus historias en Instagram, la cantante que está esperando su primer bebé se mostró muy conmovida a pesar de que recalcó que no le gusta mostrarse así públicamente.

“Chillé al máximo hoy, a mi lo que me da risa es que yo vengo y me escondo para que no me vean pero lo pongo aqui igual lo van a ver. A mí no me gusta que me vean llorar”, partio diciendo la prometida de Mike Bahía.

En la mísma línea, añadió que lloró porque “estaba viendo un video de alguien, bueno de Daniella Álvarez, un video en un concierto de música cristiana”. Cabe resaltar que el fragmento de la canción del cantante mexicano dice “un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti”.

En este sentido, Greeicy contó que en ese momento pensó que “en verdad ella un desierto ha cruzado, o sea ha pasado por un montón de cosas y todos pasamos y yo decía ‘Dios mío tantas cosas que uno puede pasar en la vida y uno a veces que se queja por tantas... huevonadas’”.

“Uno a veces se queda con los problemas propios porque al final son los zapatos que tenemos y son los problemas que vivimos pero si abrimos un poquito más los ojos y vemos más pa’ allá... cada quién esta en su lucha”, añadió la intérprete caleña.

Daniella Álvarez se ha convertido en una inspiración para miles de personas en el mundo quienes admiran la entereza con la que ha enfrentado los desafíos de la vida. Es de recordar que la ex reina de belleza perdió gran parte de su pierna izquierda tras una complicación en una cirugía.

Sin embargo, nada la ha detenido y con mucha valentía sigue luchando por sus sueños tanto personales como profesionales.

Greeicy está a la espera de su primer hijo con Mike Bahía. Foto: Instagram @greeicy

La presentadora luce orgullosa su cicatriz en bikini

Hace unas semanas atras, Daniella Álvarez disfrutó de unas merecidas vacaciones junto a su pareja Daniel Arenas. La famosa compartió unas postales desde las playas de Cartagena De Indias luciendo un bikini que dejó ver su esbelta figura.

Pero lo que más llamó la atención de los fans de la ex Señorita Colombia es que dejó ver con mucho orgullo la cicatriz en su abdomen.

Daniella Álvarez compartió con sus 4 millones de seguidores en Instagram unas fotografías con un diminuto bikini tejido. “Mi felicidad”, escribió junto a un emoji de ola, corazón y un sol. De inmediato los usuarios reiteraron su admiración hacía ella por mostrar sin ningún tabú sus cicatriz.

La famosa no ha parado de brillar y una vez más sacó aplausos y dio una lección de amor propio. “Qué alegría verte feliz”, “te admiro tanto”, “sigue disfrutando tus vacaciones” y “pasada de bella y esa sonrisa de felicidad anima a cualquiera”, fueron algunos de los mensajes que recibió.