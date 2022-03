Aida Victoria Merlano reapareció en redes para defenderse de las críticas: “Yo no era amiga de Jenn”

Tal parece que la ‘Cossionovela’ todavía no ha llegado a su fin. En las ultimas horas, Aida Victoria Merlano se pronunció una vez más tras la lluvia de criticas y señalamientos que ha recibido tras el pólemico beso con Yeferson Cossio.

Mediante su perfil en Instagram, ya la influencer ya había dicho que no sentía que había hecho nada malo, pues salió con una persona soltera. “Él había hecho un video en el que explicaba que su relación había terminado hace un tiempo pero que el no había salido a decirlo por eso yo dije ‘el manejo público que cada quién tiene en sus relaciones que son privadas es su problema’”, expresó la modelo.

Sin embargo, en las últimas horas reapareció nuevamente para realizar otro pronunciamiento sobre este tema que sigue en la boca de toda Colombia y sigue en tendencia en las redes sociales.

Aida Victoria Merlano se defiende de los ‘haters’

Aida Victoria Merlano habló en un nuevo video publicado en Instagram con el que intenta calmar las aguas y defenderse de las criticas de quienes aseguran que es la responsable de la ruptura entre Jenn Muriel y Yeferson Cossio.

“Yo estoy dispuesta a asumir mis errores, pero lapídenme por lo que es, yo no soy la nueva mujer de Cossio ni su nueva novia como para que salgan a hablar que él cambió a una por la otra”, partió diciendo la instagramer.

Además, añadió que “la gente no es reemplazable como un objeto para que digan esas cosas. A ver, él terminó una relación y a los 8 días le abre las puertas a salir con otras personas y digo salir con otras personas porque la de la foto fui yo pero es que pudo haber sido cualquiera”.

Merlano aseguró que el único responsable en determinar el tiempo prudente para salir con alguien más, era el propio Yef. “Cada quién decide si se siente o no preparado pasa salir con alguien al dia, a los dos, a la semana al mes o al año”, puntualizó.

“Me sorprende tambien el moralismo de las personas porque hay muchas mujeres que me saltan a tacharme de cuanta vaina pero se le insinuan al DM, entonces la pregunta es: ¿estuvo mal que yo saliera con él que estaba soltero, pero si está bien que tú te le insinues? ¿si hubiese sido contigo si estaba bien?”, agregó.

Por otra parte, Aida Victoria dijo que “yo no era amiga de Jennifer, yo no tenía un pacto de lealtad con ella que me prohibiera salir con su ex novio”.

Para finalizar su discurso, la famosa aseguró que nunca ha darsela de correcta. “Yo salgo hablando de trios, de beso negro, de mi atracción hacía las mujeres, una cantidad de barbaridades”, dijo. También recordó que la mayoría de las personas la conocen por desnudarse para una revista para adultos. “Jamás me la he dado de pura y de casta”, cerró.

Tras la ruptura de Cossio con Jenn Muriel, Aida Victoria pasó a ser una inédita protagonista del tema. Foto: Instagram @aidavictoriam

Aida Merlano salió a defender a su hija de la ex de Lumar

Otra que no se quedó callada en medio de la pólemica fue la Ex Miembro de la Cámara de Representantes de Colombia, Aida Merlano quién salio a defender a su hija de los dichos de María José, la ex novia de Lumar Alonso.

“En la vida hay mujeres, bueno personas muy descaradas, por eso yo no creo tanto en esa gente que mucho habla y que se cree muy justa, no, la ambición puede con todo”, fueron parte de las declaraciones de la modelo.

Por su parte, Merlano le contestó: “mire jovencita le voy a decir tres cosas: primero Aida Victoria NO NECESITA de nadie para que le solucione la vida, ella trabaja bastante y factura lo suficiente para darse el lujo de vacacionar 10 años si así lo prefiere y sin mi ayuda que no es lo mismo”.

Continúo diciendo que “usted lo que está es ardida porque Lumar la dejó como a un cuero sin suerte por tóxica, por envidiosa y por celosa, valórese y aprenda a administrar su locura”. Y para finalizar le insistio que Aquí la que tiene ambición de fama de plata y sabrá Dios de cuantas cosas más, además de querer igualarse con Aida Victoria es usted”.