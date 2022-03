“Sos una chismosa metida”: Yeferson Cossio manda a sus seguidores a meterse en su propia vida

Yeferson Cossio no da de qué hablar precisamente por sus ingresos o contenido, sino porque ya está harto de que sus seguidores no se preocupen de su propia vida.

Esto, por ser visto besándose con Aída Victoria, hija de la convicta ex senadora Aída Merlano. Y por esto ha sido Trending Topic, blanco de burlas y también de memes. Y, obviamente, de todo tipo de comentarios en sus propias redes.

Pues que ante toda la situación, a la que se han sumado opiniones no pedidas de absolutamente todo el mundo, ya se ha hartado. Es que incluso ha salido a hablar uno de los ex de Aída Victoria.

Y por supuesto, en este nuevo circo, Jenn Muriel es la santa del paseo. No recibe nada de su ex, se dedica a tener respuestas más bien amables y un perfil discreto... pero esto a Yeison no le funciona. Está hasta el tope.

De hecho, se la ha pasado peleando con quienes comentan con malevolencia sobre todo este asunto.

“Dejaste ir a una gran mujer”, le dijo alguien. A lo que este respondió: “¿Gran mujer? pues no me limpió la cola, pero lo hubiera hecho sin asco. Ojalá encuentres a alguien así para que te dejes de meter en la vida de los demás”, dijo Cossio con contundencia.

Así se ve en la página ReChismes, que captó estas jugosas discusiones.

A otra vulgar pregunta hecha por una seguidora, pues ya se despachó: le trató de “chismosa metida” y que su “capacidad mental no daba para entender que él debió decir antes que habían terminado”.

Yeferson, on fire

El influencer ya no se guarda nada. De hecho, puso otro video donde invita a la gente a “no ser tan metida” y de paso, se burla de “los centímetros” (¿de qué o de quién?). Esto lo sacó en un video bastante surreal donde simplemente invita a todos a concentrarse en su vida y no en la suya.

Por ahora, el influencer tiene defensores, entre esos su propia hermana. Eso sí, nada impedirá que se siga chismeando del tema hasta que haya un nuevo escándalo.