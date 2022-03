Carolina Cruz recibió críticas tras recomendar el bicarbonato y limón para limpiar el rostro

Carolina Cruz es una usuaria activa en las redes sociales, donde comparte con frecuencia con sus seguidores acerca de su vida personal, familiar, profesional y hasta algunos “trucos” de belleza. Recientemente, la reconocida presentadora recomendó el uso de bicarbonato y limón para limpiar el rostro. ¡Y vaya la que se armó!

Desde su cuenta en Instagram, donde acumula casi 7 millones de seguidores, la famosa compartió un video donde se aplica esta mezcla en su cara. Sin embargo, esto causó revuelo entre los usuarios, quienes resaltaron que su recomendación no fue responsable, ya que los componentes no son saludanles para la piel.

Carolina Cruz eliminó el video usando bicarbonato y limón en su rostro

La lluvia de críticas que recibió Carolina Cruz la llevaron a eliminar de su perfil el material donde explica cómo aplicar el bicarbonato y el limón en la cara.

“Me tocó bajar la publicación de la receta que les había dejado para las manchitas porque salieron todos los dermatólogos, profesionales, estudiados, especializados del mundo a decirme hasta de qué me iba a morir”, partió diciendo la ex reina de belleza.

Imágenes del video donde Carolina Cruz se aplica bicarbonato y limón en el rostro. Foto: Capturas de pantalla

No obstante, la famosa de 42 años aseguró que “es una receta recomendada por dermatólogos. Lógicamente no diré los nombres y yo la utilizo hace muchos años y me funciona, a mí me va bien”.

También añadió: “Seguramente me faltó decir que eso no es para todo el mundo, que se hace en la noche. Dije que una vez a la semana, máximo dos, y aplicarse un buen protector solar al otro día”.

Carolina Cruz expresó que no quiere tocar más el tema, pues considera que las personas en las redes sociales son muy “sensibles”.

“La guerra está aquí en las redes hace muchísimo tiempo, porque además, si bajo la publicación entonces buscan por dónde meterse, buscan otra y allí te atacan o si no buscan otra cuenta y se van adonde hay una foto tuya, entonces te atacan ahí. Dios santo, qué cosa tan impresionante”, cerró.

¿Es saludable el bicarbonato de sodio con limón para el rostro?

En conversación con El Espectador, la dermatóloga María Ocampo, de la Pontificia Universidad Javeriana, en Bogotá, explicó: “La realidad es que el bicarbonato es una sustancia con un PH (grado de acidez) alto que altera el ácido natural de la piel, rompiendo su barrera”.

“Al aplicar bicarbonato en la cara perdemos la protección natural de las grasas que deberían defendernos contra infecciones e irritaciones”, señaló la doctora Ocampo.

Y sobre el limón dijo: “Para eso hay personas especializadas en producir vitamina C apta para la piel. El limón aplicado de manera natural puede generar una reacción con la luz que produce manchas difíciles de eliminar, además de irritación y dermatitis. De ninguna forma recomendamos estas mascarillas”.