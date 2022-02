Estefanía Borge contó que hace 20 años la engañaron en una estética y le inyectaron biopolímeros

Estefanía Borge se sumó a la lista de personalidades que fueron víctimas de los biopolímeros. La actriz nacional confesó a sus seguidores en redes sociales que hace un poco más de dos décadas en una estética le inyectaron la peligrosa sustancia que ha puesto la vida en peligro de cientos de mujeres.

En la dinámica de preguntas y respuestas de las historias en Instagram donde suma 1 millón de seguidores, la intérprete habló de su historia e instó a las mujeres a cuidarse y no someterse a tantos procedimientos estéticos y aceptarse tal cual son.

Estefanía Borge recordó cuando le inyectaron biopolímeros

La famosa partió diciendo que: “esto pasó hace más de 20 años en la pierna izquierda en la parte de atrás”. Asimismo, detalló que “supuestamente me pusieron una masoterapia para quitarme unas celulitis y era un relleno de biopolímeros. Esto me pasó en una estética”.

En el mismo orden de ideas, Estefanía Borge aseguró que fue a esa estética “como niña tonta” y aprovechó para enviar un mensaje a todas aquellas mujeres que no están conformes con su cuerpo y se somenten a procedimientos sin saber exactamente las consecuencias que este podría traerles.

“De verdad hacemos muchas bobadas en la vida yo y que masoterapia... la señora me dijo ‘esto te lo voy a rellenar con esta masoterapia y el relleno eran biopolímeros”, expresó. Además, señaló que se dio cuenta años más tardes cuando por una dioamorfa esclerodermia le retiraron sus implantes en los senos.

“Me quité los implantes y bueno con el médico hicimos como un escaneo total del cuerpo, me hicieron una lipo para quitarme ese procedimiento y estoy bien”, dijo. Sin embargo, recalcó que “después de una lipo la piel queda horrible, no queda igual, por eso yo les digo que pila que ojo que dejen de estar haciendose maricadas yo me lo hice porque era la única forma de quitarme esa vaina”.

Para finalizar, sobre la extracción de las prótesis aseguró que fue la mejor decisión que había tomado en su vida.