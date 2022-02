Luisa Fernanda W sobre la despenalización del aborto: “Para mí, cuando un corazón empieza a latir ya es un humano”

Luisa Fernanda W también se unió a las figuras públicas que dieron su opinión sobre la decisión de la Corte Constitucional de aprobar el aborto hasta los seis meses de embarazo. La pareja de Pipe Bueno reconoció que muchos de sus seguidores le insistieron que hablara sobre este tema, sin embargo aseguró que no quería hacerlo pues lo considera muy delicado y personal.

En una ronda de preguntas y respuestas a través de las historias en Instagram, donde suma 16.7 millones de seguidores, la influencer fue consultada sobre este controvertido tema que tiene a muchas personas a favor y otras en contra.

Luisa Fernanda W y su postura respecto al aborto

“¿Qué piensas de la despenalización del aborto?” consultó un internauta, por su parte Luisa Fernanda W partió diciendo que “están súpen insistentes con esta opinión lo que pasa es que opinar de estos temas es tan delicado pero bueno les voy a dar mi opinión”.

Con mucha honestidad, la famosa aseguró que “yo Luisa no abortaria, a no ser que este pues es una situación de riesgo”. Sin embargo, reconoció que “mi realidad es distinta a la de muchas otras mujeres, yo no soy nadie para juzgarlas ni decirles ¿por qué?”.

“Por otro lado, el aborto es una práctica que se viene realizando desde hace muchisimos años y que eso hoy día ya no se puede detener”, agregó Luisa. También aseguró que en el caso de Colombia que “ya no sea un delito solo el tiempo y las cifras y demás nos dirá que tan positivo o que tan negativo es esta decisión”.

Para finalizar, la creadora de contenidos dijo “yo amo la vida y para mí desde que un corazón empieza a latir hay ya hay un humano ya la decisión que quiera tomar cada persona depende de su realidad”.

“Tiene mucha razón. El aborto se ve desde la posición de cada mujer”, “es claro que no está de acuerdo y simplemente opino con respeto y con miedo ante una sociedad que se te avalancha si no piensas igual” y “ella entendió todo”, son algunos de los comantarios que dejaron sus palabras.