Epa Colombia reveló que su nueva pareja terminó con ella: “¿Quién inventó el amor?”

La vida sentimental de Epa Colombia no ha estado bien en las últimas semanas. Primero, la empresaria reveló que su relación de años con la futbolista Diana Celis se terminó.

“Quise tomar una decisión para mi vida y espero que la respetes, yo decidí quedarme sola. No quiero engañarme, engañar a otras personas, quiero darme el tiempo de estar sola”, escribió hace unos días a través de las historias en Instagram desde la cuenta donde vende sus keratinas.

“No me vayas empezar a tratar mal, que se me subió la fama, que se me subió el dinero, que dejé personas que me ayudaron. Todo en la vida tiene un ciclo y un proceso, y los procesos se acaban. Yo decido tomarme el tiempo, seguir adelante con mi vida y ser feliz, espero que respetes mis decisiones”, agregó en ese entonces.

Sin embargo, trascendió que la influencer estaba saliendo con otra persona cuya identidad hasta el momento se desconoce. Pero, en las últimas horas confesó que su nueva pareja tomó la decisión de dejarla.

Epa Colombia está soltera de nuevo

A través de sus historias en Instagram, Epa Colombia le contó a sus seguidores que nuevamente está soltera. Sin embargo, lo que más llamó la atención de los usuarios es que la famosa se tomó la situación con humor e incluso hizo bromas al respecto.

“Amiga ¿quién inventó el amor?, ¿quién es el creador de esa palabra?. Amiga me acaban de terminar”, partió diciendo Daneidy Barrera desde su camioneta. Además, agregó que la ruptura fue en medio de su jornada laboral.

“Yo trabajando juiciosa, creando un futuro y me terminan. No ya me dio rabia, me voy a hacer extrañar por unos 20 días es que de verdad que uno no tiene que entregarlo todo porque ahí la cogen y paila amiga”, expresó.

La cuenta dedicada a la farándula colombiana @rechismes compartió sus declaraciones y los usuarios opinaron. “Así es la vida… terminan una relación estable pa entrar en un vaivén”, “no aguantan el voltaje”, “soy Epa Colombia en el amor, siempre me va mal” y “de seguro va a buscar de nuevo a Diana”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.