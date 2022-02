Yeferson Cossio se refirió al vídeo íntimo que se filtró con su ex novia

Yeferson Cossio rompió el silencio sobre el video íntimo que se filtró en las últimas semanas. En la grabación, se muestra al creador de contenidos manteniendo relaciones sexuales con su ex pareja, Sarah Schmidt, una alemana que vivió un tiempo en la ciudad de Medellín.

Según el antioqueño, la encargada de difundir este material fue Schmidt. También aclaró que no se trata de una infidelidad sino de “algo que pasó hace 4 años con la que era mi pareja en ese entonces”.

Yeferson Cossio rompió el silencio sobre su video íntimo

A través del formato de las historias en Instagram, Yeferson Cossio habló sobre el video donde aparece besando los senos de su ex novia. “Yo no quería darle relevancia al tema, ni a una mujer que después de 4 años de relación terminada, le dio por publicar un video de los dos, sino que me veo en la obligación porque todo el mundo le anda enviando a Jenni con esas chimbadas”, dijo el también modelo.

Además, aseguró que “el video lo había visto hace un par de semanas pero me quedé callado esperando a que estallara y nunca estalló”. En este sentido, agregó que con el escándalo que causó el video sexual de La Liendra y Dani Duke pensó: “¿me quedo callado o no le doy relevancia a esta vieja?”.

Sin embargo, con mucha calma en el asunto dijo que ese material se grabó hace mucho y que no tenía ningun tipo de relevancia. Incluso bromeó diciendo que nadie se ahogó. Por último, Yef envió un contundente mensajes a quiénes le han compartido el video.

“Dejen de ser patéticos y perdedores, dejen de etiquetarme en eso, más bien no se hagan paja viendo eso chicos metanse un par de... a la boca chicas pongan a sus novios a que se ahoguen con sus...”, cerró.

Por su parte, Sarah Schmidt a través de las redes sociales aseguró que no fue ella quién difundió el video. “Yo no he filtrado ningun video de nada con nadie. No me interesa y jamás lo haría. De hecho no tengo ningún material de aquel entonces en mi poder, todo lo eliminé”, escribió.

“El video que salió en aquella página conmigo es muy viejo y lo subimos en una historia en mi Instagram en ese momento. Alguien debió haber grabado pantalla”, agregó.