La Liendra dice que “alguien cogió el teléfono” de Dani Duke y sacó el video íntimo

Además de Dani Duke, La Liendra rompió el silencio sobre el video íntimo que se filtró de ambos. A través de sus historias en Instagram, el pereirano que realmente se llama Mauricio Gómez reveló cómo este material se difundió públicamente y que al “culpable” le van a “tirar todo el peso de la ley”.

Asimismo, el creador de contenidos aseguró que lo que más lamenta es que la intimidad de su pareja fue vulnerada y que el video era de consumo personal entre ellos y jamás imaginaron que les pasaría algo así.

La Liendra rompió el silencio sobre el video íntimo

La Liendra habló sobre el video que se viralizó este fin de semana donde él y su novia mantienen relaciones sexuales y aseguró que ambos están impactados con lo sucedido. “Para nadie es un secreto que se filtró un video de mi novia y yo en la intimidad. Estamos demasiado sorprendidos”, partió diciendo.

También reveló cómo se difundió este material y que se tomaran las medidas pertinentes. “Es un video que teníamos para nosotros dos, algo que como pareja habíamos hecho. Y una persona malintencionada, con mucha maldad, le cogió el celular a mi novia y lo que hizo fue sacar el video y filtrarlo en las redes sociales”, sentenció.

En este sentido, Mauricio aseguró que lo que más le duele es que la intimidad de Daniela fue violentada y ella no lo merece. “Para mí esta mujer que tengo al lado es una princesa, es una dama, es una empresaria, excelente amiga y novia. Y como novio me duele ver cómo alguien pudo haber expuesto la intimidad de ella y yo de esa forma”, expresó.

Sobre la grabación dijo preguntó: “Díganme qué estamos haciendo que una pareja no haga. ¿No podemos tener relaciones sexuales? ¿No podemos estar los dos? No estamos haciendo nada malo, no estamos robando, no estamos matando”.

“La persona que hizo esto dejó una prueba muy contundente y ya le vamos a tirar con todo el peso de la ley. Vamos a utilizar ese poco de abogados que pagamos y a esa persona le vamos a tirar con todas las de la ley. Una persona tan basura como la que hizo esto no merece nada”, agregó y para finalizar dijo que no se iba a referir más acerca de este tema.