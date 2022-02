Dani Duke rompió el silencio y habló sobre el video íntimo que se filtró

Este fin de semana se filtró a través de las redes sociales un video íntimo de La Liendra y Dani Duke. La pareja de influencer no se habían pronunciado al respecto, sin embargo en las últimas horas la joven paisa rompió el silencio.

En prinicipio, la también maquilladora destacó que siempre se ha mostrado tal cual es en sus plataformas digitales, y aunque hubiese preferido que no “violentaran” a tal punto su intimidad, es algo que ya no puede cambiar. Además, contó que ya se están tomando “acciones legales” en su caso.

Dani Duke sobre el video íntimo: “violentaron mi intimidad”

A través de sus historias en Instagram, Dani Duke compartió con sus seguidores su postura sobre la situación que atraviesa y aseguró que en medio de todo está muy bien. “Siempre he dicho que lo que ven en mis redes sociales de mí es lo que hay. Por ejemplo, cuando me opero lo comparto, si viajo lo comparto, y cuando no quiero compartir algo simplemente no lo hago”, inició diciendo la famosa.

Además, agregó que “siempre he sido abierta con mi sexualidad y he compartido en varias ocasiones lo mucho que la disfruto, así que no veo el por qué les sorprende ver a una pareja en uno de sus momentos íntimos”.

En esa misma línea, dijo que aunque no hubiese querido que algo así le pasara, tampoco tiene el poder de cambiarlo. Además, debido a que “violentaron mi intimidad y ya se están tomando acciones legales, porque ningún ser humano es duelo de la intimidad de otro”.

“No creo que sea necesario decir que las mujeres son quienes más atacan a otras mujeres o que vivimos en una sociedad doble moralista, porque eso ya lo sabemos y el hecho de que yo lo diga no va a cambiar en nada las cosas”, expresó.

Dani Duke tambien dijo que la intención de su mensaje no es “educar ni cambiar el mundo, pretendo continuar con mi vida como siempre lo he hecho, de una manera tranquila y con la convicción de que jamás he hecho daño a nadie”.

“Para que las personas que realmente les interesa como estoy, estoy muy bien, con mucha calma y llena de amor de todas las personas que me rodean. Y por último les deseo a todos 100 años de buen sexo”, cerró.