A Nicolás Arrieta le cierran su cuenta en Instagram y está “muerto” de risa

Nicolás Arrieta entró en la lista de los influencers colombianos a los que Instagram les inhabilitó su cuenta. Usuarios notaron que su perfil en la plataforma digital estaba desactivado y él mismo se encargó de confirmarlo a través de su cuenta alterna en la misma red social.

Sin embargo, lo que más llamó la atención es que a diferencia de otros instagramer como La Liendra o Yina Calderón, el bogotano muy lejos de hacer “drama” por esta situación, al contar que le inhabilitaron su cuenta estaba “muerto” de risa.

Nicolás Arrieta se tomó con humor el cierre de su cuenta

A través de un video, el Youtuber contó la razón por la que suspendieron su cuenta en Instagram. “Les cuento que deshabilitaron mi cuenta porque aparentemente intentaron entrar e Instagram la desabilitó por seguridad”, dijo mediante su perfil alterno.

También explicó que “ustedes aquí pueden ver que puedo etiquetar al usuario en las historias pero la cuenta no existe, intento entrar a la cuenta y no existe”. El creador de contenidos presume que la razón es por seguridad y que probablemente pronto la tenga de vuelta.

Sin embargo, entre risas asomó la posibilidad de no recuperarla diciendo que “uno nunca sabe así que estoy por acá dando lora ¿a quién engaño?”. Además, bromeó diciendo que él mismo cerró su cuenta porque “le debo una plata a una gente y nada me voy a perder”.

En la misma linea, le pidió a sus seguidores que le ayuden a “pagar la deuda”. “Pues aqui estoy, si ustedes me pueden colaborar y poner su granito de arena para ayudarme, pueden consignarme en la cuenta que esta abajo para poderle pagar al man y abrir la cuenta”, cerró riendose.

“Me encanta porque es él mismo sin pretender agradar a otros”, “me río mucho con el tipo jajajaja me cae bien”, “Este man está más tostado q todos a la vez pero me gusta seguirlo xq da mucha lora” y “A mí me encanta Nico es transparente y por eso la gente lo odia, porque el le dice a cada quien sus verdades”, fueron algunas de las reacciones de los internautas.