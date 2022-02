“Te mentí” Yeferson Cossio comparte memes relacionados con la DIAN tras su decisión de quedarse en Colombia

Yeferson Cossio se convirtió en uno de las personalidades más polémicas de las redes sociales tras generar contenidos utilizando grandes sumas de dinero, así mismo tras hacerse unos implantes de senos y recientemente por hacer el anuncio de que iba a renunciar a su nacionalidad colombiana debido a la alta suma que tenía que pagar en impuestos debido a sus ingresos relacionados a su actividad en línea.

Así mismo, fue el mismo Yeferson quien se encargó de reconocer que ya no es un ciudadano colombiano ni figura como un residente tributario en el país, aunque no ha mencionado en el momento qué nacionalidad ha recibido. No obstante, en el momento se quedará en Colombia debido a que adquirió unos compromisos laborales con el equipo de fútbol Independiente Medellín.

“Sí, ya no soy ciudadano colombiano y no les voy a decir qué nacionalidad tengo ahora. Tampoco soy residente tributario en Colombia”, señaló tras ser cuestionado por uno de sus seguidores.

Tras su decisión, miles de usuarios de las redes sociales han hecho imágenes y memes relacionadas con lo sucedido, donde toman la situación de manera jocosa, tanto han dado de qué hablar que ha sido el mismo Yeferson compartió esas burlas por medio de sus historias de Instagram

Los memes que dejó la situación de Yeferson Cossio