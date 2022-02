Greeicy Rendón y Mike Bahía recuerdan una divertida anécdota de San Valentín

Una de las parejas más estables del mundo del entretenimiento en Colombia es la conformada por los cantantes Greeicy Rendón y Mike Bahía, quienes ya llevan varios años de relación y de hecho, ya están esperando a su primer hijo.

Con motivo de celebración del día de San Valentín los intérpretes de ‘Amantes’ compartieron un video por medio de las redes sociales de Billboard donde contaron una divertida historia de amor con la que pudieron contar algunos detalles de su relación gracias a una divertida anécdota.

En el video los artistas cuentan que hace uno años Greeicy se encontraba en medio de una gira por Europa gracias a una serie televisiva en la que participaba, cuando Mike llegó de sorpresa para hacerle un romántico detalle con su aparición.

“Yo me acuerdo que fui a sorprender a Greeicy a Europa que estaba de gira con Chica Vampiro y le llegué a Lyon y me le aparecí en el escenario y ella estaba haciendo una serie doblada en Francés y cuando yo llegué y me le aparecí en el escenario y la besé y todos los niños no entendían lo que pasaba”, señaló Mike Bahía.

Rendón complementa el relato diciendo que para los niños fue sorpresivo ya que no diferenciaban la vida de los actores con la de los personajes a los cuales les daban vida.

Vea aquí el relato completo de Greeicy Rendón y Mike Bahía