Yeferson Cossio,se encuentra de viaje por Europa, reveló que Barcelona, en España, era el lugar que había escogido para vivir, luego de anunciar que ya no sería colombiano por todos los impuestos que le toca pagar.

Pero pese a los comentarios y mencionar que se iba del país, el influencer decidió permanecer en el país " Yo quiero vivir acá (Barcelona) pero me gusta mucho Medellín. Estaba como sí, no, sí, no, pero salió el compromiso con el Independiente Medellín, entonces voy a quedarme en Colombia al menos hasta diciembre. Uno no sabe qué pueda pasar más adelante”, mencionó.

El influenciador indicó que tuvo que pagar una penalidad por finalizar el contrato de la casa que había arrendado.

Aunque Cossio asegura que se iba de Colombia para pagar menos impuestos, llama la atención que decidiera irse a España, uno de los países donde más se pagan impuestos y donde la carga, en gente que gana bastante dinero, puede llegar hasta el 50 % de lo generado.

Sin embargo no descarta la posibilidad de irse a territorio europeo en el mes de Diciembre a penas finalice sus compromisos con el deportivo Medellín.

Yeferson Cossio se arrepiente y ya no se va del país