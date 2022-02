Carla Giraldo estaría ciega por un ojo y reveló cuál es la razón

Las opiniones respecto a la actriz Carla Giraldo siempre son muy divididas y no hay un punto medio, pues fue una de las concursantes, por no decir la más, polémicas del programa, tenía muchas diferencias y encontrones, como se dice popularmente, con muchos de sus compañeros, sin embargo, si es cierto que se destaco profundamente por su excelencia a la hora de preparar los platos que se les ordenaban lo que finalmente la llevo a ser la ganadora con 200 millones de pesos en sus bolsillos.

Dicho premio, hasta donde nos dejo saber la misma Carla, lo gastaría en un viaje con su familia, sin embargo, las cosas no han estado muy bien últimamente y ha tenido un poco preocupados a todos sus seguidores, pues en medio de una dinámica de preguntas y respuestas, Carla afirmo que no podía ver por un ojo “No me gusta llamarle enfermedad a una molestia, pero todavía estoy con el ojo adolorido porque se me rayó el 99 % de la cornea. Entonces, no estoy viendo por este ojo” aseguro la actriz luego de sufrir una fuerte lesión en dicho ojo, lo que no le permite estar el 100% en su salud y a pesar de permanecer bastante positiva, lo cierto es que estaría costándole más de lo normal, por eso mismo ha decidido mantenerse un poco alejada de las cámaras y la televisión mientras termina de recuperarse por completo.

¿Qué piensa Carla del nuevo Master Chef Celebrity 2022?

Sabemos que Carla es una de las personas que no tiene pelos en la lengua al hablar y dar su opinión, sin embargo, en esta oportunidad aclaró que aun tendría que esperar a que empezara el programa para dar a conocer sus favoritos “No sé, no sé, porque no los he visto. Entonces cuando los vea cocinar y cuando los vea concursar y cuando los vea dar el todo por el todo y se les vea las ganas de ganar les digo cuáles son mis favoritos” terminó por concluir la actriz quién esperamos se recupere pronto.