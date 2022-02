Yeison Jiménez y Amparo Grisales protagonizan un incómodo momento en ‘Yo me llamo’ (Video) Yo me llamo

Más allá de la emotividad que se vivió en la noche de eliminación en ‘Yo me llamo’, hubo momentos que de inicio hicieron sentir incomodidad al público, animadores y parte del jurado de esta competencia.

Y es que en el capítulo 61 de este reality que premia la calidad interpretativa de sus concursantes, personalidades como Yeison Jiménez y Amparo Grisales tuvieron su momento en el que se registró un poco de malestar debido a los comentarios y acciones que hiciera su compañero del estrado.

Todo comenzó cuando el animador de este show le preguntó a cada miembro del jurado qué era lo que deseaba ver en este nuevo capítulo, cada uno de ellos respondió con mucha seriedad, mientras que el intérprete de “Aventurero” rompió una vez más el protocolo y expresó que esperaba encontrar la felicidad.

Esta respuesta desconcentró a sus compañeros, pero más a la colombiana quien siempre ha tenido algunos impasses con el cantante de música popular. Esto es algo que los seguidores de ‘Yo me llamo’ siempre han presenciado, por lo que no les extrañó que una vez más se presentara un momento incómodo entre ellos. Sin embargo, esto no pasó por debajo de la mesa, pues se trataba del inicio de la noche de eliminación en la que le dijeron adiós a la imitadora de Jennifer López.

Una vez que Yeison revelara sus intenciones de lo que deseaba encontrar a través de este programa Grisales una vez más reiteró que tras la competencia volverse más dura y difícil para ellos, pues ahora están eligiendo a los mejores de los mejores que quedan en la competencia, pero que pese a ello felicitaba a su compañero del jurado que solo iba en busca de la felicidad. Todo ello en tono irónico como restando seriedad a la participación de este joven que siempre quiere mostrarse demasiado cariñoso con ella y al parecer esto le disgusta cada vez más.

Tanto que en un intento por querer darle un beso, Grisales evadió el gesto de cariño y le reiteró que no se acomodara mucho a ella, pues no iba a encontrar la felicidad a su lado. “La felicidad no la vas a encontrar conmigo, papi”, le dijo y aunque hubo risas, esto fue suficiente para que el cantante no bromeara más con esta diva que siempre ha demostrado que tiene un carácter muy fuerte y que no se deja humillar por nadie.

Pese a ello, la velada continuó con las emociones a flor de piel, pues más allá de despedir a la imitadora de Jennifer López, también hubo momentos emotivos con Leonardo Favio, pues tras salvarse le mostraron un video de su hijo quien le envió un muy cariñoso saludo de apoyo y de ánimos para que siga adelante en esta competencia en la que tan solo quedan 9 participantes que han dado el todo por el todo para llegar hasta el final de manera triunfante y también gracias al respaldo que le han dado sus seguidores.