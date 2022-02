Los fans de Yeferson Cossio están cada vez más preocupados por la salud del influencer. Y es que recientemente fue él mismo quien confesó que sus piernas están cada vez más fallando.

Todo ello debido a un reto que estuvo realizando un reto para sus redes sociales y en el que tuvo un accidente inesperado que le ha afectado gravemente su movilidad e incluso el mantenerse en pie por mucho tiempo o hasta caminar largos trayectos. Esto sin duda, ha dejado a todos asombrados, pues nunca se imaginó las consecuencias de esta acción que hizo solo para sus seguidores.

Pero lo que más sorpresa e incertidumbre generó, fue las recientes imágenes que se filtraron en las redes y que dan muestra de su dificultad para levantarse o dar pequeños pasos. Esto fue una demostración de que no anda muy bien y que su completa recuperación será muy lenta.

Yeferson Cossio asegura que sus piernas le siguen fallando

Yeferson Cossio ha estado muy activo en sus redes sociales. A través de ellas mantiene a sus fans muy bien informados sobre su evolución. Primero comentó que tras el accidente pudo levantarse por sí solo de la silla de ruedas en la que se encontrada postrado a inicios de su convalecencia. Luego de ello hizo uso de un bastón para caminar lentamente, pero recientemente se le ha visto todo el tiempo sentado y sin movilidad como la que tenía al momento de mostrar su recuperación.

Pero, la preocupación se acrecentó una vez que este jovencito expresara a través de las redes sociales cuál era su situación actual de salud: “Las piernas llevan un par de días fallando por ratos, me siento inútil cuando estamos caminando y todos tienen que parar porque yo no puedo seguir caminando”, dijo el influencer que ha mantenido a su fanaticada altamente preocupada, porque consideran que no ha habido una satisfactoria evolución en su movilidad.

Incluso, luego de esta primera publicación, éste añadió otra historia en la que se disculpó con su audiencia por no mostrarse tan alegre, pues el dolor que siente no le permite expresarse con naturalidad. “No sonreía era porque tenía muchísimo dolor; no dije nada porque no me gusta quejarme por nada”, dijo. De esta forma, Yeferson ha demostrado que pese a la adversidad que está viviendo no puede despegarse por completo de las redes, pues a través de ellas mantiene la interacción con quienes siempre le han brindado su apoyo.

Sin embargo, luego de que él publicara estas imágenes y video para dar fe de su salud, éste optó por eliminarlas, pero hubo quienes lograron descargarlas y filtrarlas en las redes en las que siempre se generan debates ante este tipo de situaciones. Lo que lleva a sacar conclusiones sobre si realmente logrará a ser como antes o si por el contrario quedará visiblemente afectado.

De hecho, sus seguidores se preocuparon aún más luego de que lo vieran a través del programa “Faranduleando ando”, espacio que llegó a varias personas que nunca imaginaron la magnitud de su afectación.