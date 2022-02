Andrea Valdiri demuestra en su última sesión de fotos que es toda una guerrera

Andrea Valdiri sorprendió a sus fans en redes sociales con unas sensuales fotografías donde dejó ver su esbelta figura y mostró su mejor actitud. Además, la creadora de contenidos llevó puesta una espectacular armadura con la que demostró que es toda una guerrera.

Para nadie es un secreto que las camáras aman a la famosa y esta vez no fue la excepción. Desde tempranas horas, a través del formato de las historias compartió parte de la sesión fotografía dirigida por Julian Serrato, y recientemente compartió los excelentes resultados.

Andrea Valdiri sorprende a sus fans luciendo como una guerrera

Con espada en mano y una armadura cubriendo su zona intíma, Andrea Valdiri posó como una guerrera . Además, al compartir las fotografías escribió una contundente reflexión con la que sacó aplausos.

“Los valientes no siempre ganamos las batallas, pero a pesar de las caídas y derrotas seguimos luchando”, escribió la también empresaria. De inmadiato, las reacciones de sus seguidores empezaron a aparecer, incluso algunos de ellos etiquetaron en las imágenes a Yina Calderón.

“Guerrera de la vida”, “yo quisiera estar así de gorda”, “apoteosica y diva como siempre”, “luces estupenda”, “la diosa con la armadura” y “con esta imagen queda demostrada la eficacia de tu cirugía”, fueron algunos de los comentarios que se leen en la publicación.

Es de recordar, que hace unos días atrás, Calderón arremetió contra el cirujano de ‘La Valdiri’ asegurando que hizo un mal trabajo en el último procedimiento estético tras dar a luz a su segunda hija Adhara. En este sentido, la controvertida creadora de contenidos dijo que la también bailarina había quedado “gorda”.

Sin embargo, Andrea Valdiri no pasó por alto su comentario y le respondió que “mami, yo tengo dos hijas, tú no has pasado por ninguna y cuando te deformes el cuerpo a punta de amor, de lo que es tener hijos, ese día hablamos tú y yo”.

Además se mostró muy molesta con esta situación y le insitió: “Eres una mujer que ha pasado por miles de cirujanos, que te has rayado cuanto quieres, lo que necesitas no es un psicólogo, sino un psiquiatra”.