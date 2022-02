“Son impunes y limpian sus embarradas con plata”: ‘Juanpis González’ se despacha contra los gomelos

Juanpis González es el personaje que ha reconducido la carrera de Alejandro Riaño.

Encarna precisamente todos los males de la clase alta colombiana: presunción, homofobia, xenofobia, clasismo, machismo, racismo, etc.

En una entrevista con BBC Mundo, Riaño afirma que se inspiró en personas de la vida real, al este venir de un origen privilegiado.

Los gomelos que critica sin compasión: “ Son impunes en todo sentido, sienten que pueden hacer los que les da la gana sin consecuencias y con plata logran limpiar sus cagadas, sean estas violar a una mujer o estrellar el carro borrachos”, expresa.

Con este personaje Riaño tiene la serie más vista de Netflix, pero también parodia a la élite latinoamericana, que es corrupta y también símbolo del clasismo y la desigualdad.

Compara a personajes como Juanpis con los “mirreyes” mexicanos, que afirma, “son lo mismo que los gomelos acá, solo que en Colombia intentan pasar por sofisticados, se creen ingleses, piensan que usar Gucci es lobo , mientras que en México les gusta mostrar la marca y no tienen problema con andar en Ferrari o irse por una noche en avión de fiesta a Acapulco”, le dijo a la BBC.

Y su estudio en teatro y los lugares en los que ha estado le han permitido estudiar a la clase alta bogotana.

Riaño también dice que el ambiente actual ha permitido que más y más comediantes critiquen el establecimiento. Y él hacía un estilo más banal de comedia, hasta que decidió revirar su carrera.

Por esta razón, le dijo a su hermana que se había cansado y quería denunciar.

También recordó una anécdota con su padre, viendo una exposición. Este era artista, Alberto Riaño Salazar.

“Una vez en una exposición de Fernando Botero, mi papá me dijo que eso que estábamos viendo, escoltas, elegancia, opulencia, no era arte, porque el arte, me enseñó, tiene que ser transgresor, mover fibras, generar incomodidad”, expresó.

También afirma que su problema no es con los ricos, propiamente : “Mi problema es con los que tienen plata y que por eso creen que pueden pasar por encima de los demás”, le dijo a BBC Mundo.