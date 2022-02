Epa Colombia explicó el precio de sus keratinas... un poco “tomada”

Hace días, llegó otra polémica en redes por causa de Yina Calderón y Epa Colombia.

Esto, porque Epa salió en defensa de Andrea Valdiri, y quien fue criticada por Yina.

Y claro, Yina contraatacó. Le dijo a Epa que copiaba a otras marcas, como “Magic Hair”. Esta es una empresa que también fabrica productos para el cuidado del pelo.

Para añadir, la dueña de la mencionada marca, se metió en el pleito.

Melissa, la propietaria de “Maghic Hair”, contó que tuvo una amistad con Daneidy Barrera y a quien asesoró para crear su negocio.

Allí, en sus historias de Instagram, publicó conversaciones con la influenciadora en las que dice que ella compra la keratina a 3 mil pesos, pero la vende a 20 mil.

Epa se defendió. Esto, en la fiesta de cumpleaños del creador de contenido Felipe Saruma.

“Te lo juro, nadie compra pan para vender pan. El 33 % es para el gobierno, el 25 % para mi equipo de trabajo y el 10 % para la materia prima. No me ataques. ¿Cuántos maquillajes valen 500 o 1.000 pesos y los venden en 40.000? No me juzgues, linda, que yo no te estoy robando, soy real porque la supe hacer”.

Tambien dijo que esta es una práctica común en el mercado.

“Soy real porque siempre te he mostrado lo que soy, yo no tengo que aparentar, lo supe hacer bien y la rompí. Salgan todas a las que les he hecho la keratina y verán un producto 100 % liso”, concluyó.

Esto lo puso en historias, algo “eufórica”, como lo recopila la cuenta Rechismes.