‘Lo excepcional’, ‘lo bueno’ y ‘lo no tan bueno’ de huawei Watch Fit mini

Es claro que los relojes inteligentes no gozan de la popularidad de los smartphones, porque cuando llega el momento de comprar un teléfono nuevo, muchas son las características que se tienen en cuenta, por ejemplo, el sistema operativo. Algo similar sucede cuando se trata de relojes inteligentes, aunque su mejor opción dependerá generalmente del teléfono que use.

Además al momento de tomar una decisión, entran a consideración las opciones y funcionalidades que ofrecen en el mercado actual.

La ventaja de los relojes inteligentes no es solo el poder estar todo el tiempo conectado, también es posible mejorar la salud de forma significativa. Esto gracias a que la mayoría incorporan funciones de monitoreo de la salud como pulso cardiaco o presión arterial. Toda esta información puede ser útil para monitorear la salud de modo qué, si se siente mal, puede verificar que todo esté bien a través de esta información. Y no solo eso, también podrá monitorear otros factores como el sueño midiendo así cuántas horas, y de qué calidad, tiene de sueño cada día.

Por otro lado, este tipo de dispositivos inteligentes pueden ejecutar una amplia variedad de aplicaciones, incluidos los populares servicios de seguimiento del estado físico. Si valora el soporte multiplataforma y multidispositivo, un reloj inteligente suele ser la mejor opción.

Nos dimos a la tarea de probar el huawei watch fit uno de los dispositivos centrales del ecosistema inteligente de la compañía y acá les dejamos nuestras impresiones.

‘Lo excepcional’

En este apartado había que mencionar su diseño, es alargado y estilizado, en esta versión reduce sus dimensiones y pule su apariencia sin que se pierdan las cualidades deportivas y técnicas que tanto gustan de la marca. Es una versión más compacta del Huawei Watch Fit. Este, es bastante más pequeño y un gramo más ligero. De alguna manera su esencia es igual en términos de diseño, en tanto que sigue siendo un reloj muy alargado que destaca por su pantalla.

Además, vienen con un panel AMOLED de 1,47 pulgadas y 194 x 386 píxeles, incluye 96 modos deportivos entre los que están los clásicos, como carrera, ciclismo o máquina de remo, hasta otros como yoga, pilates, deportes de pelota o deportes extremos.

Justamente en las pruebas ha sido posible notar que la optimización ha encontrado su punto más estable, así que navegar entre sus pantallas y menús no presenta ningún problema, y en ningún momento dejará de contabilizar el pulso cardíaco cuando se hace ejercicio.

‘Lo bueno’

Acá hay que comenzar por decir que en lo referente a la batería, el reloj es capaz de aguantar hasta dos semanas con un uso intensivo. Se carga de forma inalámbrica. El dispositivo dispone de un sistema de seguimiento del ciclo menstrual, algo que hoy en día se agradece mucho pues una forma fácil de tener la información.

También hay que destacar que esta versión del reloj tiene una gran personalización con cientos de esferas a elegir desde la aplicación Salud de la compañía, que podemos instalar en cualquier móvil.

‘Lo no tan bueno’

Dentro de las oportunidades de mejora encontramos dos puntos, el primero que el brillo no se ajusta manualmente. Por otro lado no fue posible responder los mensajes, lo cual no resulta una dificultad.

La cifra

El precio de este disposiivo es de $399.900 (valor por tiempo limitado).

Ficha técnica

Dimensiones y peso: 51,52 x 25,91 x 11,04 mm, 20 gramos sin correa

Pantalla: AMOLED de 1,47 pulgadas. Resolución 194 x 368 píxeles

Sistema operativo: personalizado por Huawei

Batería: hasta 14 días

Conectividad: Bluetooth 5.0

Compatibilidad: Android 6.0 o posterior, iOS 9.0 o posterior