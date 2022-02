Luisa Fernanda W es una de las influenciadoras que más da de qué hablar en redes sociales. Les dijeron hipócritas a Luisa W y Jessica Cediel y una de ellas respondió

Para nadie es un secreto que se convirtió en una de las primeras influenciadoras y Youtubers de colombia. Además, poco a poco ha sumado una gran cantidad de seguidores, quienes están pendientes de su vida.

En Instagram ya cuenta con más de 16 millones de fanáticos que no dudan en interactuar con cada una de sus publicaciones. En especial, aquellas en las que aparece su hijo Máximo, y su pareja, el cantante Pipe Bueno.

Gracias a esto, muchos están más atentos que nunca a sus publicaciones y a su vida. Justamente una de las cosas que más llama la atención es la cercanía con Jessica Cediel.

Esto, porque Cediel es la expareja del cantante Pipe Bueno, actual novio de Luisa Fernanda W y papá de su hijo. La presentadora y el cantante duraron aproximadamente cinco años juntos y en su momento eran la pareja de moda.

En varias ocasiones han afirmado que aunque ya no están juntos, siguen siendo buenos amigos.

Y es que muchos se preguntan cómo se llevan las dos influencers. Justamente una página de entretenimiento mostró la respuesta de Luisa Fernanda W a quien le dijo que su video para las hipócritas estaba dirigido para Jessica Cediel.

Les dijeron hipócritas a Luisa W y Jessica Cediel y una de ellas respondió

Luisa no dudó en contestar que no inventen rivalidades donde no las hay.

“No nos soportamos” Luisa Fernanda W y Jessica Cediel respondieron a preguntas sobre sus vacaciones juntas

Ellas mismas decidieron responder a las incógnitas e hicieron bromas al respecto.

“Nos caemos mal, no nos soportamos estamos agarradas de las mechas... dejen el drama”, afirmaron entre risas.

Los comentarios no se han hecho esperar y muchos afirman que las mujeres no tendrían razón para llevarse mal. Asimismo, varios recuerdan que hace unos meses, Cediel visitó la casa del cantante y de la influenciadora.

En ese momento, todos hablaron del tema y y aseguraron que son amigos y se llevan bien. De hecho, afirmaron que muchas veces han hablado por teléfono y tienen constante comunicación.

Ahora, muchos esperan ver más contenido de las dos mujeres durante los próximos días.

Asimismo, esperan que se relacionen con Paola Jara, Lina Tejeiro, y otras de las mujeres que están en el viaje.

Recordemos que…

Jessica Cediel ha dado mucho de qué hablar debido a sus relaciones sentimentales.

Algunos de sus romances más conocidos la han puesto en el ojo del público.

La más popular fue con el cantante Pipe Bueno, con quien duró varios años.

Actualmente son amigos, pero su relación terminó en el año 2015 y él ahora es papá junto a Luisa Fernanda W.

A mediados de 2019 que anunció que tenía una nueva relación y que además, se iba a casar.

El afortunado era Leo Sarria, el empresario que conquistó a la presentadora, aunque la relación parece que no duró mucho.

En diciembre del mismo año, Cediel anunció nuevamente que se casaría, esta vez con Mack Roesch.