Ana Karina Soto y su esposo, Alejandro Aguilar están pasando por una reprochable situación. “Él me grabó sin ninguna autorización” Ana Karina Soto sobre video que se filtró

La pareja denunció hace unos días que hackearon las cámaras que tienen en su hogar.

Al parecer, desde inicios del año 2022 están recibiendo correos en donde los amenazan con liberar el material.

Según la presentadora y el actor, los delincuentes tienen videos de ellos en su intimidad y en otras comprometedoras situaciones.

En medio del programa, la presentadora afirmó que ya denunciaron el hecho ante la Fiscalía y ante el área de delitos informáticos.

Sin embargo, los correos no se han detenido, la situación ha seguido escalando, y afectando a su familia. “Nos sentimos vulnerados, atacados y ofendidos como pareja y como familia”, afirmó.

Ahora tras esta situación la presentadora decidió hablar por primera vez públicamente sobre el video que se filtró de ella en el pasado.

Soto y Aguilar hicieron una transmisión en directo por Instagram. En ella, el actor le preguntó a su expareja por un video privado de ella que se filtró hace años sin su consentimiento y la afectó, y la invitó a contar qué fue lo que sucedió.

La presentadora del Canal RCN aceptó y se animó a contar detalles de ese episodio duro de su vida. Soto no identificó a ese exnovio que la grabó en un momento de intimidad sin su consentimiento, quien también es el presunto responsable de hacer públicas esas imágenes hace varios años.

“Era una relación seria de 10 meses. Uno se siente en la tranquilidad de tomarse unos tragos, estábamos en un momento de intimidad y él me grabó sin ninguna autorización de mi parte, sin ningún derecho”, relató la presentadora en un primer momento.

“Esta persona que me grabó está como el presunto responsable, porque era el único que tenía ese material. Jamás lo tuve yo. Yo jamás me enteré. Cuando ya habíamos terminado la relación, él me hizo saber que tenía esas imágenes y que, si no hacía algo, entonces las iba a publicar”, aseguró.

A través de sus redes sociales, tanto ellos, como otras personalidades de la farándula han iniciado una campaña.

“#NOALCIBERACOSO #NOLOHAGASVIRAL”, son los numerales que están usando.

La pareja agradeció por el apoyo que han recibido y por todos los mensajes al respecto, tanto de sus seguidores, como de sus amigos y colegas.

“Protejan a su familia, a sus hermanas, a sus hijas, a quienes los rodean. No es justo que se publique la intimidad o la vida secreta. No se trata de personajes públicos, no se trata de influencers o de gente que tenga reconocimiento, sino de la vida de todos ustedes también”, afirmaron.