Momentos de tensión se vivieron en la eliminación de ‘Yo me llamo’: Los participantes derrocharon talento Yo me llamo

Una vez más se vivieron momentos de tensión durante la gala de eliminación de ‘Yo me llamo’. Cada uno de los participantes sorprendieron con su energía y derroche de creatividad, así como de potencial para ser los ganadores de esta temporada en la que cada vez más se hace complicado descartar a quienes deben decir adiós a la competencia.

La salsa, el merengue y reggaetón fueron los géneros que dominaron la escena y fue a través de ellos que los concursantes pudieron destacarse y sacar los mejores halagos del exigente jurado que esta vez fue más implacable, pero también certero, pese a que siempre son odiados por la audiencia tras cada decisión que toman sobre los competidores.

Pero en esta oportunidad los imitadores de Bad Bunny, Andy Montañez, Sergio Vargas y Juan Gabriel fueron quienes quedaron en la ronda eliminatoria en la que se vivieron momentos de tensión, pues el salsero reclamó que le parecía injusta esta decisión, ya que considera que reúne todas las características incluso para ganar este show.

Y aunque éste no fue el eliminado de la noche en ‘Yo me llamo’ sí dejó claro que él ha dado el todo por el todo, pues considera que desde siempre se ha preparado para dar lo mejor de sí. Incluso esto es algo que ha mencionado desde su selección previa al inicio del programa. Pero, no fue sino su compañero, el imitador de Juan Gabriel quien no corrió con suerte, pues fue quien tuvo que decir adiós en medio de su tristeza y los aplausos del público.

Pero desde el comienzo de este capítulo las emociones estuvieron a flor de piel, pues el primero en salir al escenario fue el imitador de Andy Montañez quien deleitó a todos con su interpretación del tema “Payaso”. Una vez que éste demostró que está dispuesto a ganar fue elogiado por César Escola y Amparo Grisales, quienes no dudaron en recordarle que tiene una muy potente voz.

Luego de ello, le tocó el turno a Sergio Vargas quien en principio se sintió un poco intimidado por su antecesor, pero una vez que arrancó con buen pie su tema “Lástima de tanto amor” que interpretó con mucho sentimiento, pues alegó que está pasando por una reciente ruptura con su novia y por ello este tema el calzó muy bien.

Ante esta confesión Grisales lo interrogó y abordó aún más sobre lo que siente este imitador y quiso conocer si esta situación le ayudó a mejorar su presentación en tarima. “Fueron muchas vivencias con ella y me dijo que… no la culpo, se enamoró de otro”, dijo el participante, mientras que la actriz le mencionó: “No hay que repetir, vaya busque mujeres por otros lados que ahora le van a llover”. Con esto lo hizo sentir mucho mejor y animado a seguir adelante con sus sueños.

Después de esta tertulia le siguieron las interpretaciones de Bad Bunny que también sorprendieron al jurado y al público y para el cierre le tocó el turno a Juan Gabriel quien con el tema “Te lo pido por favor” no convenció al jurado y por eso fue eliminado de este reality que premia a los mejores talentos.

“Siento que te sigue costando mucho trabajo subir al Everest con la modulación que él hace, porque a él le sale tan fluido, tan orgánico y tan fácil… Yo te siento forzado, hago fuerza por ti”, expresó Grisales de parte de todo el jurado al participante eliminado que entre lágrimas se despidió de ‘Yo me llamo’.