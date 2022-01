Esto es lo que opina la hija mayor de Jessi Uribe sobre su relación con Paola Jara

Los fans de Jessi Uribe y Paola Jara quedaron sorprendidos ante la madurez que demostró tener Luna, la hija mayor del cantante, quien a través de una dinámica de preguntas y respuestas que hizo desde su cuenta de Instagram, dejó claro todo lo que opina de su padre y su actual novia con la que al parecer todo marcha muy bien entre ellas.

Y es que desde que el intérprete de “Matemos las ganas” inició este romance tan perseguido por los paparazzis y demás haters, no hay quien haya hecho comentarios en contra, pues consideraban que él tenía una muy bonita familia de la que surgieron Luna, Sara, Alan y Roy, siendo la primera una de las más activas en las redes sociales.

Esto siempre da pie para que muchos sin medir las consecuencias la ataquen e incluso la hagan opinar sobre su parecer ante esta relación que alejó a su padre de su casa. Sin embargo, ella no ha tenido ningún tipo de inconvenientes en responder todas las inquietudes e incluso aclarar que está muy feliz con todo lo que su padre y ella están viviendo en la actualidad.

Lo que opina la hija mayor de Jessi Uribe sobre su relación con Paola Jara

Pero lo que más captó la atención de todos fue el intercambio de preguntas y respuestas que tuvo recientemente la hija de Jessi Uribe con un presunto hater que solo buscaba herir susceptibilidades. Sin embargo, ella supo enfrentarlo y más allá de sentirse humillada u ofendida, por el contrario demostró la madurez que posee y que está más que dispuesta a responder este tipo de ataques.

La dinámica empezó de la siguiente manera, siendo esta la primera pregunta de un usuario: “Luna, eres muy bella. ¿Cómo es tu relación con Paola Jara?”. Ella sin mucho que esperar dijo: “Hermosa”. Pero luego el hater fue más allá al interrogarla sobre si ella estaba totalmente de acuerdo con la relación que tiene su papá con Paola Jara. Ante esto ella dijo: “Claro, aparte yo no soy quien para aceptar o no ese tipo de decisiones”.

Lo que opina la hija mayor de Jessi Uribe sobre su relación con Paola Jara Luna Uribe

Esto dejó a muchos sorprendidos, pues no esperaban que una jovencita de tan solo 12 años fuera capaz de contestar con tal habilidad y sobre todo seriedad y madurez. Pero no todo quedó ahí, pues hubo quien llegó a cuestionar todo lo que anteriormente se había hablado, tanto que así fue su pregunta: ¿Por qué no le pides a Jessi que hagan un hogar feliz como lo eran antes?”. Y aunque para muchos esto fue algo irrespetuoso Luna salió nuevamente airosa al responder: “Porque ahora no tengo un hogar feliz sino dos”.

Con ello se disminuyen los rumores sobre que entre Paola Jara y los hijos de Jessi Uribe no hay una conexión amigable, por el contrario, él y su exesposa Sandra Barrios han tratado siempre de manejar con seriedad y calidez su relación por el bien de los niños y su entorno en el que siempre son atacados por quienes consideran que no están haciendo lo correcto.