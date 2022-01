Al parecer este no es el mejor momento para Epa Colombia, pues su corazón está muy sensible ante el tiempo que le pidió su novia la futbolista Diana Celis. Esto alarmó a los seguidores de ambas quienes consideran que ellas son la pareja perfecta.

Y es que desde hace semanas la ola de rumores sobre una posible ruptura entre ambas crecía, pues era muy evidente que ya no era común verlas juntas en sus publicaciones en sus feeds de Instagram así como a través de sus stories en los que siempre revelan qué hacen durante sus días repletos de novedades y polémicas.

Incluso sus más fieles fans pudieron percatarse que la última fotografía en la que se les vio juntas y felices tiene como fecha el 25 de diciembre, momento histórico en el que además la futbolista mostró el increíble regalo que le dio a su novia: una lujosa e imponente motocicleta. Desde entonces, no se han vuelto a ver juntas.

Epa Colombia reveló que que no pasa por el mejor momento de su vida amorosa

Además hubo quienes también se percataron que Epa Colombia no presume a su pareja desde el pasado 9 de julio de 2021, lo que ha generado sospechas de una posible molestia de parte de la deportista quien no ha dudado en siempre demostrar el amor que ambas tienen una por la otra.

Y esto fue cuestionado por la fanaticada de la influencer, pues recientemente hizo una dinámica de preguntas y respuestas en las que no faltó la interrogante que al parecer incomodó a todos: “¿Estás enojada con ‘Celis’? Ya no subes nada con ella”.

Epa no tuvo reparo en indicar que este no era el mejor momento de su vida amorosa, pues confesó: “Pues amor, ella me está diciendo que le dé un tiempo… que nos demos como un tiempo. Entonces amiga, que sea lo que Dios quiera, igual mi corazón es muy lindo, yo siempre lo entrego todo, tú lo sabes”. Con esto no queda duda de que ambas están separadas, por ahora y están tratando de asimilar qué rumbo tomarán en materia de amores.

Las reacciones fueron muy diversas e incluso se generaron fuertes señalamientos y debates sobre ello. No faltó quien indicara que se trataba de la presencia de una tercera persona o que ya alguien ocupó su lugar y por eso Diana está tratando de buscar la manera de decirlo y no herirla por completo.

Sin embargo, Epa Colombia se mantiene muy regia y dispuesta para aceptar la decisión que se tomé, pues ella siempre ha sido muy sincera y clara con sus sentimientos.

Pero también hay quienes aseguran que se trata de una “tramoya”, pues en la dinámica de preguntas y respuestas que hizo la futbolista ésta reveló que estaba muy ocupada y concentrada en la final que disputó contra el Corinthians en la Copa Libertadores Femenina y por eso estaba muy alejada de las redes sociales, pero que pese a todo ella extrañaba mucho a su novia.

Incluso luego ambas se comenzaron a enviar preguntas y se dieron respuestas que acallan los rumores sobre su relación: “Si que me han preguntado que si te extrañé”, dijo la futbolista del Santa Fe y Epa Colombia respondió: “¿Tú me extrañaste?”. Luego Celis expresó: “Obvio, un montón, ¿y tú a mí?” recibiendo como respuesta: “Claro, yo te extrañé muchísimo. Te extrañé demasiado (…) Te voy a decir la verdad, yo si me descontrolé mucho, porque yo estaba muy mal amor, extrañaba mi cuenta, estaba sola”.