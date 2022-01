Aclarado el misterio: Mira por qué Sara Uribe no muestra su ombligo y abdomen en las fotos

Pese a que Sara Uribe posee una de las figuras más envidiables de la televisión colombiana, también es verdad que hay imperfecciones que ella misma prefirió ocultar luego de su embarazo. Es por ello que en sus más recientes publicaciones la fanaticada ha sido muy insistente en consultarle el por qué ya no muestra su cuerpazo como antes.

Y es que esta famosa presentadora siempre se ha mantenido muy cercana a su seguidores. Ella siempre atiende sus inquietudes por lo que no es de extrañar que ante la insistencia del por qué ya no usa trajes de baño a dos piezas o por qué ya no luce tan sexy como antes y mostrando su ombligo y tonificado abdomen, ella no tuvo más excusas que revelar su secreto.

Esto es algo que su público agradece, pues ella siempre ha sido muy honesta, real, así como amigable con su audiencia, tanto que en la reciente dinámica de preguntas y respuestas que hizo a través de su cuenta personal de Instagram ella atendió esta inquietud que nunca falta en este tipo de contactos que siempre realiza.

Mira por qué Sara Uribe no muestra su ombligo y abdomen en las fotos

Ante la muy insistente duda de por qué Sara Uribe ya no posa en trajes de baños de dos piezas, sino solo en enterizos, la colombiana no pudo evadirlo más. Así que sin reparo se sinceró y aclaró a sus seguidores que desde que tuvo a su hijo Jacobo no quedó a gusto cómo luce su abdomen y por tanto optó por no dejar de lucir regia, pero sí trata de ocultar esta imperfección con la que no se siente a gusto.

Además, ella considera que ha sido ejemplo para muchas mujeres como ella que son madres, luchadoras y que pese al paso de los años se sienten bien con ellas mismas, por tanto no podía defraudarlas y la mejor manera de hacerlo era a través de un “look” un poco más conservador, cómodo y con el que ella se siente muy a gusto.

“Primero que todo porque es mi ombligo y muestro lo que quiero. Y segundo porque quedé con una hernia después del embarazo y no me gusta como quedó mi abdomen, y uno se pone con lo que se siente bien”. Este fue el mensaje o respuesta que ella dio a uno de los tantos seguidores que ya se habían percatado de este detalle con el que ha levantado una ola de rumores.

Y es que ella tenía muy acostumbrada a la audiencia a siempre lucir impactante delante y fuera de las cámaras y si algo la caracterizaba era dejar al descubierto su ombligo y abdomen, pero desde su último embarazo ella optó por ocultarlos y dejar a la imaginación esa imagen que en una oportunidad la consolidó y llegó a ser calificada como una chica muy sexy.

Sin embargo, con esta acción también demuestra su sensibilidad y que no todo es tan perfecto como luce, por lo que es una mujer mucho más real con la que muchas otras chicas suelen identificarse.