La última conversación entre Mauricio Leal y su hermano capturado por su asesinato

Jhonier Leal fue capturado por ser señalado de “homicidio agravado”, por el parentesco con los asesinados, el estado de indefensión de los mismos y sevicia.

Esto fue lo que argumentó la Fiscalía a la hora de aprehender al hermano del famoso peluquero de los famosos, Mauricio Leal.

También le imputarán el cargo de “ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio” en el caso de la muerte de su madre y su hermano, ocurrida el 21 de noviembre del año pasado.

Esta captura tuvo lugar este 14 de enero, en el Polo. En el proceso también se han embargado bienes del difunto estilista, por presunto lavado de activos.

Ascienden a más de 5 mil millones de pesos.

Ahora bien, Jhonier reveló qué fue lo que se dijeron en su último llamado.

Esto, en un video publicado en El Tiempo, semanas antes de su captura.

“Lo último que me dijo mi hermano, un día antes de lo que sucedió… me mandó un audio para que por favor le subiera unas galletas. Eso fue lo último que me dijo, en un audio en mi celular. Y un día antes simplemente nos dimos las buenas noches y eso fue lo que pasó”, narró, como se ve acá desde el minuto 14.

¿Jhonier irá a la cárcel?

Hoy se legaliza la captura y la imputación de cargos contra el hermano de Mauricio. Esto, ante un juez de garantías.

En este lugar se solicitará la medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, comunicó la Fiscalía General de la Nación.