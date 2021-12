Tras su salida en Muy Buenos Días y su corta estadía en City Tv como presentadora, Milena López se alejó un poco de la televisión. Milena López se muestra sin filtros y demuestra que a sus 40 años luce espectacular

Sin embargo, continuó como modelo de diferentes campañas publicitarias. Por su belleza ha sido reconocida como una de las colombianas que ha conquistado las cámaras nacionales.

Precisamente ante su innegable belleza y carisma muchos la siguen en sus redes sociales. Fue precisamente allí donde hizo una confesión sobre su cuerpo por la que fue halagada por muchos hace unos meses.

“Siempre supone un reto verse bien y al final la única persona que debe aprobarse eres tú misma”.

Recientemente, algunas personas comenzaron a decirle que se veía “vieja” y toda vez que publicaba una foto en bikini alguien tenía algo que señalar. Y es que debido a las críticas hay quienes deciden operarse o hacerse retoques para disimular el paso de los años.

Por esta razón, año tras año las famosas se han revelado frente a esta idea. Y demuestran que envejecer es un privilegio que no debería causar vergüenza. Así lo hizo Milena López, con una foto donde se mostró en traje sin filtro en su rostro.

La expresentadora confesó que pese a lo que muchos dicen no se ha practicado ninguna cirugía estética, principalmente porque le asusta. Además, que si no tuviera miedo, la primera intervención sería para quitarse “el gordito de la panza” y no en su rostro.

Recordemos que…

La reconocida presentadora habló sobre su salida del segundo canal más consumido en Colombia, en el que presentaba ‘Muy buenos días’, en una entrevista para ‘Autocar’.

“Yo vine a recibir los restos de lo que quedó tras la renuncia de Carolina, Jessica, Mabel, entonces siempre hubo muchas especulaciones y la gente siempre dijo que no iba a durar y estuve seis años. No tengo absolutamente nada que decir de ‘Muy buenos días’, lo único que se me hacía difícil eran las madrugadas”, dijo la manizaleña.

Además, confesó que el motivo de su renuncia a ‘Muy buenos días’ se debió a que pensó que iba a liderar otros proyectos dentro del mismo canal, ese día nunca llegó y poco después salió de el.

“Yo quería hacer noticias, que me dieran la oportunidad de hacer otro programa. Por mucho que les pedí, les supliqué, que quería estar en el noticiero, hablé con las directivas, con todo el mundo porque sentía que tenía mucho talento para dar y quería hacerlo en allá, pero esa oportunidad nunca se dio y me fui para City TV”, expresó Milena.