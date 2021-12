Carolina Cruz es una de las presentadoras más comentadas del país. Esto, debido al nacimiento de su hijo Salvador, en febrero de este año y a su vida sentimental. Mamá de Carolina Cruz defendió las críticas a relación de su hija con Lincoln

Actualmente tiene una relación con el actor Lincoln Palomeque, que ha estado en el ojo del público a pesar que la pareja lleva 12 años juntos, y han pasado por momentos buenos y malos con su romance.

Hace unos mese, hablando con Juan Diego Alvira, la presentadora confesó que en el 2015, cuando llevaban siete años de relación, ella “le pidió un tiempo a Lincoln”. Allí reveló que cree que esto sucedió de la nada, simplemente porque “le dio la chiripiorca”, afirmó.

En realidad el tiempo duró entre dos o tres meses, y la pareja fue blanco de comentarios.

Finalmente la presentadora regresó con Palomeque y su relación se hizo más fuerte. Recientemente varios detalles han hecho que la estabilidad de la pareja sea cuestionada, todo porque desde hace unos meses dejaron de compartir fotos y momentos juntos en redes.

Cruz se refirió al tema y afirmó que no se ha separado. Además explicó que no entiende por que los internautas quieren ver a los famosos juntos todo el tiempo.

«No sé porque la gente quiere ver a los famosos pegados como chicles y con lo fastidioso que es andar con la pareja 24/07. Hay que respirar», afirmó.

Ahora Cruz viajó a Miami para pasar la Navidad junto a su hermano y sus sobrinos a quienes no ha podido ver desde que inició la pandemia.

En las últimas horas fue ella quien posteó un video del momento exacto en el que se reencuentra con su sobrina, allí se ve a la familia menos a su pareja, sin embargo una cuenta de chismes en la red social Instagram, publicó un video en el que se le ve a él haciendo la grabación.

Luego su sobrina Gaby decidió postear una foto de su familia completa en la noche del 24 de diciembre.

En la imagen hubo diferentes comentarios y entre esos algunos llevaron a la molestia de Luz María Osorio, la mamá de Carolina. La discusión comenzó por el siguiente comentario:

“Yo no entiendo porque Carolina Cruz, que no vive con su marido y yo los veo juntos a toda hora, entonces porque ella lo niega (sic)”, aseguró una mujer.

Ante esto, Luz María respondió:

“No entendí de qué hablas, ¿no viven juntos?”, escribió y en otro comentario agregó: “Es muy fácil decir lo que no es y lo que no se sabe. No entiendo por qué dicen que les consta. Yo soy la mamá de ella y me vengo a enterar que no viven juntos”.