‘Epa Colombia’ ha tomado popularidad por medio de las redes sociales; es empresaria, Dj, imagen pública y próximamente será profesora. “El que te invite a embriagarte no es tu amigo” Epa Colombia sobre las amistades

Durante los últimos meses ha dado mucho de qué hablar debido a la condena impuesta por la justicia colombiana. Y es que debido a su escándalo con Transmilenio fue condenada a 63 meses de prisión. Sin embargo, por ahora Daneidy Barrera sigue en su casa y está completamente dedicada a su empresa.

Para nadie es un secreto que el éxito de su empresa ha sido rotundo y sigue creciendo.

La también influenciadora ha ganado suficiente como para darse varios gustos y seguir expandiéndose. Durante el 2021 la empresaria compró un nuevo apartamento, dos carros, dos camionetas, una moto y una casa para su empresa.

Esta última fue completamente remodelada y Daneidy también adquirió el espacio frente a la construcción para tener bodegas.

En sus constantes videos la vemos animando a sus seguidores a perseguir sus sueños; recientemente recibió aplausos al decir que algunos de los problemas en la vida vienen de las malas amistades.

Dijo que hay que saber escoger las amistades para evitar terminar mal: “El que te invite a embriagarte no es tu amigo”, “El que me invite a fumar marihuana no es mi amigo”, expresó que solo quienes lo quieren ver bien a uno lo invitan a cosas buenas y con proyección.

Finalmente, la empresaria le dio las gracias a todas las personas que le han ayudado.

Recordemos que…

Para nadie es un secreto que la influenciadora ha causado mucha polémica.

Y es que desde que inició su contenido en redes sociales fue muy criticada.

Además, en su viaje al mundial de Rusia también generó controversia y muchos afirmaron sentirse “avergonzados” de que la joven fuera colombiana.

Poco después, en medio de las manifestaciones por el Paro Nacional en noviembre del 2019 vino la parte más crítica para Daneidy Barrera.

Y es que grabó un video en el que aparecía rompiendo las puertas de una estación de Transmilenio.

Aunque lo eliminó rápidamente, este ya había sido capturado por varias páginas y medios de comunicación.

Esto le causó problemas con la ley y además la pérdida de sus redes sociales.

Debido a sus problemas, Epa ha confesado que se deprimió y que su problema llegó a ser tan complicado que contempló el suicidio.

Poco después se dedicó a su emprendimiento de keratinas y parece que su vida cambió completamente.