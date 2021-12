Evaluna y Camilo son una de las parejas más llamativas de la farándula no solo nacional, si no también internacional. Evaluna confiesa que acude a terapia psicológica con Camilo

Y es que desde que se conoció su relación, han mostrado una complicidad que despierta amores y odios. Han sido tildados de exagerados por algunos internautas debido a sus muestras de amor.

Aunque al principio respondían a estos comentarios, poco a poco dejaron de referirse a ellos.

Sin embargo hay quienes admiran la forma en la que le hacen frente a la cotidianidad y a los desafíos de la convivencia, por lo que ellos compartieron los acuerdos que les funcionan para mantener la paz y el amor por medio de su podcast para Amazon.

Hace unos días hablaron de amor propio, mostrarse como son, responsabilidad, la calidad del tiempo que comparten juntos y de la comunicación. Justamente esta última fue el tema de su siguiente episodio.

En el podcast llamado En la sala con Evaluna, la también actriz reveló detalles de su relación con el cantante colombiano. Dijo que la forma de mantener un matrimonio estable es con la ayuda de terapia psicológica.

“Yo tengo una relación con Dios. Aparte de eso, siento que es superimportante el acompañamiento psicológico. Es algo que a mí me ha funcionado muchísimo, y a Cami también, es algo que hacemos juntos. Amo a mi psicóloga, ella es increíble”, confesó Evaluna Montaner.

Y es que fueron enfárticos en afirmar que la buena comunicación es otro de los puntos más importantes para tener una relación sana y duradera.

“Algo que me encanta de ti es que constantemente estás tendiendo puentes a la comunicación de ciertos temas. Entonces, a cada rato me estás diciendo ‘amor, quiero que sepas que está la puerta abierta para que me hables de tal cosa, lo que sea que sientas me lo puedes decir sin juzgarte’”, le dijo Evaluna a Camilo.

Evaluna presume su embarazo con hermoso bikini

Tanto Camilo, como Evaluna comparten constantemente instantáneas y videos en los que se nota lo enamorados que están.

Y es que parece que pasan por uno de los mejores momentos de su relación, de la que han sido testigos sus seguidores.

De hecho, gracias a las canciones del colombiano, muchos han estado junto a ellos en sus pasos más importantes.

Entre ellos su matrimonio, y la primera vez que mostraron su casa y la manera en la que vivirían juntos.

Asimismo lo hicieron hace unos meses con Índigo que además de anunciar la llegada de su primer hijo, también reveló su nombre.

Poco a poco, los fanáticos de la pareja y de la familia, han visto el avance en el embarazo de Evaluna.

La cantante ha compartido su proceso y los cambios que ha tenido su figura en estos primeros meses de gestación.

Ahora, los dos han encantado a millones con una fotografía publicada en sus cuentas de Instagram.

Allí dejaron ver que están pasando unos días en la playa, y ella presumió su vientre en bikini.

“Océano Índigo 🌊”, escribieron allí.