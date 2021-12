Disney dedica nueva serie a la champeta

Disney+ anunció que se encuentran en grabaciones de una nueva producción inspirada en esta oportunidad en Colombia y uno de los ritmos musicales más escuchados en el caribe, la champeta.

Champeta, el ritmo de la Tierra es una producción, realizada en Colombia en las ciudades de Bogotá y Santa Marta, gira en torno a dos jóvenes que se enamoran bailando en las calles del Caribe colombiano y descubren que, a través del baile, despiertan poderes sobrenaturales para salvar la tierra de una peligrosa amenaza de destrucción.

La serie cuenta con música original compuesta y producida por el artista colombiano Mr. Black, que además tiene un papel en la historia. La fuerte impronta musical de la serie acompaña las distintas situaciones de la trama y el arco de los personajes a lo largo de todos los episodios, presentándose en forma de canciones, en competencias de baile, y en el plano sobrenatural, vinculado con la música.

La magia aparece en esta historia a través de elementos que invitan a la audiencia a conocer más sobre las poblaciones afrodescendientes del Caribe colombiano, la cultura palenquera de la zona y cómo ese legado se ve reflejado en las danzas típicas que siguen vivas entre su gente.

Los protagonistas de esta nueva historia son: Duma y Fatimah, un chico y una chica que provienen de universos muy diferentes y se enamoran bailando en las calles del Barrio de la Bahía. Allí también vive un anciano enigmático que conoce los poderes de este ritmo autóctono.

Hablamos con la protagonista Daniela Trujillo actriz colombiana conocida por su importante papel en Bia, la serie de Disney Channel.

¿Cómo describes la experiencia de trabajar para Disney?

Trabajar en Disney ha sido un sueño no me lo esperé, de verdad fue una sorpresa para mí, llegó en un momento en el que yo estaba terminando de estudiar teatro musical en Bogotá y de hecho yo les preguntaba a mis profesores qué iba a hacer de mi vida, ellos solo me decían que confiara en mí misma.

De repente un día apareció esta oportunidad y lo hice, me llené de paz y me sentía tranquila en el casting…cuando se dio esta oportunidad en 2018, fue un cambio de vida rotundo.

Hablemos de su personaje Fatimah, ¿en qué se parecen?

La chica que interpreto se llama Fatimah Vallejos de 18 años que está decidiendo qué hacer en su vida y además se está descubriendo como mujer. Ella vive en un ambiente caribeño, conoce gente bonita, aprende a bailar champea que es ritmo insignia de la serie.

Además, es soñadora, práctica, fuerte, avanza por lo que quiere y además es protectora con sus amigos, también ama la naturaleza y sabe que tiene una conexión con ella y aunque no la entiende, se va dando cuenta de esa conexión y va abriendo un mundo nuevo.

¿Cómo le va con la champeta?

Recibo clases (risas), debo decir que tengo ritmo porque soy vallluna y saber bailar salsa sirve de algo, pero es que la champeta es otra cosa. Ahí voy, además trabajar con Mr. Black es súper chévere porque uno siente una mayor exigencia a la hora de grabar.

¿Que opinión le merece que la serie esté inspirada en la champeta?

Me encanta que ahora la champeta esté tomando esa fuerza porque antes no la tenía y ahora siento que no hace parte de un solo territorio en Colombia si no en muchos. Y justo eso queremos llevar por el mundo con esta serie, es muy interesante las raíces que tiene y queremos que todos afuera se empapen de ella.

Por otro lado, siento que en el tema de la música el reguetón es importante en Colombia y estamos viendo que la champeta también está teniendo furor y mira ahora se conjuga con una serie actuada acá en el país con actores nuestros, o sea es algo que impulsa y creo que va a tener muy buena repercusión.

¿A qué están dedicadas las letras de las canciones de la serie?

Tiene mucho que ver con las situaciones de la serie en sí, hay de amor, camaradería, amistad, suspenso, juega por toda la paleta de emociones de la historia y buscamos despertar todo eso en quienes la vean.

¿Qué viene ahora después de este proyecto?

Quiero seguirme formando siento que necesito seguir apropiándome de otras herramientas, también canto entonces vamos a ver si incursiono por ahí, salir del país a mejorar idiomas.