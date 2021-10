Adriana Lucía es una de las cantantes colombianas más comentadas del país. Adriana Lucía presumió su vientre de cuatro meses de embarazo

En redes sociales tiene bastantes seguidores pendientes de su vida y que no dudan en comentar cada una de sus publicaciones.

Su cuenta de Instagram está dedicada a fotografías de ella, su familia y su día a día.

Allí tiene un poco menos de un millón y medio de seguidores que no pierden la oportunidad de comentar sus publicaciones.

Por otro lado, en su cuenta de Twitter tiene cerca de 839 mil seguidores.

En esta red social la cantante se ha convertido en activista y habla frecuentemente sobre la situación del país.

Hace unos días, la cantante confesó que se convertirá en mamá por segunda vez, y ahora serán dos.

Aunque llevaban un tiempo intentando tener un nuevo bebé, parece que las noticia los tomó por sorpresa.

Y es que en ningún momento pensaron que no sería solo uno, sino que tendrían a dos pequeños más.

En el anuncio, ella se mostró muy feliz por la noticia, y reveló que inmediatamente empezó a averiguar cuál de sus familiares había tenido embarazos del mismo tipo.

“Jamás se me pasó por la cabeza que iba a ser mamá de gemelos o gemelas (aún no lo sabemos). Fue totalmente espontáneo y fue en la primera ecografía en donde nos enteramos que no sería uno solo. Yo pensaba que el doctor me estaba “mamando gallo” y me reí, pensando que era una broma pero me miró a los ojos y me dijo: “se lo juro por mi mamá que es verdad” y fue allí en donde supimos que la felicidad venía multiplicada”, afirmó.